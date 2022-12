रायपुर: राजधानी में जिला रोजगार, स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र और कौशल विकास प्राधिकरण मिलकर भर्ती कैम्प का आयोजन (Employment camp organized in Raipur) करने जा रही है. प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार दिलाने मेगा प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है. जिसमें कुल 46 हजार 616 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर रखी गई है. आवेदन करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाए जाने की भी संभावना है. Raipur latest news

नौकरी के लिए क्या है जरूरी योग्यता: रोजगार कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक इस मेगा प्लेसमेंट कैंप में योग्यता, अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी (Raipur Jobs available in many sectors) दी जायेगी. जहां ट्रेनिंग की जरुरत होगी, वहां ट्रेनिंग भी प्रदान की जायेगी. इसक जरिए आवेदकों को 7 हजार से लेकर 20 हजार तक की सैलेरी वाली नौकरियां दी जायेगी. Raipur Jobs available in many sectors

विशेष रोजगार कार्यालय की जानकारी के अनुसार आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग पास दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दिया जायेगा. जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई. पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के डिग्रीधारी बेराजगारों को शामिल होने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें: money laundering case in chhattisgarh : सौम्या चौरसिया की कोर्ट में पेशी, समीर विश्नोई समेत कारोबारी भी होंगे हाजिर

जिले में लगेगा रोजगार कैंप: जिला रोजगार केंद्र से पता चला कि आवेदन मिलने के बाद इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जायेगा. आवेदकों को प्लेसमेंट कैम्प आयोजित करने की जानकारी भेजी जाएगी. हर जिले में वहां के आवेदकों के लिए प्लेसमेंट कैम्प लगेगा. कंपनियां वहां आकर इंटरव्यू करेंगी और ऑफर लैटर या ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा.

नौकरी देने प्रदेश के बाहर से भी आएंगी कंपनियां: इस पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के बाहरी राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में भी युवाओं को रोजगार के अवर मिलेंगे. बाहरी राज्यों ने भी प्रदेश के कौशल विकास प्राधिकरण से संपर्क किया है. इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 200 से अधिक कंपनियां शामिल हैं.