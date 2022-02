रायपुर: छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में लाइन परिचारक भर्ती (line attendant recruitment in raipur) की शारीरिक दक्षता परीक्षा अचानक स्थगित किए जाने से 2500 संविदा कर्मी एक बार फिर आक्रोशित हो गए हैं. संविदाकर्मी आज विद्युत सेवा भवन का घेराव (Siege of Vidyut Seva Bhawan in Raipur) करेंगे. इसके लिए संविदा संघ ने कम्पनी प्रबंधन और प्रशासन को सूचना जारी कर दिया है. संविदाकर्मियों का कहना है कि शाररिक दक्षता परीक्षा शीघ्र न किए जाने पर काम का बहिष्कार लगातार जारी रहेगा.

अपडेट जारी है.