रायपुरः छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh municipal elections 2021) में प्रत्याशियों को इस बार सोच समझकर खर्च करना होगा. चुनावों में मतदाताओं को रिझाने को प्रत्याशी इस बार मनमाफिक खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग इस बार प्रत्याशियों से चाय-नाश्ते सहित दूसरे सामग्रियों के साथ पानी का भी हिसाब लेगी. इसके लिए बकायदा मूल्य सूची भी तैयार कर ली गई (expenditure of candidates will be monitored ) है. सूची के मुताबिक पानी के बोतल के लिए 8 से 20 रुपये तक खर्च में जोड़े जाएंगे. वहीं हाफ चाय के लिए 4 से 10 और नाश्ते के रूप में आलू पोहा के लिए 15 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से काउंट किए जाएंगे.

चुनावी खर्च का लिया जाएगा हिसाब

छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को सभा- सम्मेलनों और प्रचार प्रसार में तामझाम भी सोच समझ कर करना पड़ेगा. समर्थकों के नाश्ते के रूप में दिए जाने वाले आलू-पोहा, समोसा, कचोरी, चाय-कॉफी के साथ इस बार पानी तक के खर्च में किफायत बरतनी होगी. दरअसल, आयोग ने चुनाव में पारदर्शिता के लिए इस बार नगरीय निकायों में आबादी के हिसाब से 3 से 5 लाख, नगर पालिका परिषद के लिए डेढ़ लाख और नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये की सीमा तय की है. प्रत्याशियों का खर्च सीमा में रहे, इसके लिए इन सामग्रियों के साथ प्रत्याशियों के पूरे चुनावी खर्च का हिसाब भी लिया जाएगा(Election Commission will be monitored at expense of candidates) .

राजनीतिक दलों के बैठककर तय किया दर

छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय आम चुनाव के एलान के बाद खर्चे का दर तय कर लिया गया है. यह दर अलग-अलग जिलों या जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं. वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद खर्चे का दर तय किये हैं. इसके मुताबिक अलग-अलग जिलों में अलग अलग दर निर्धारित किया गया है. दुर्ग जिले में चाय या नाश्ते का खर्च सबसे महंगा है, तो वहीं रायपुर के बिरगांव में बेहद ही कम है.

दुर्ग जिले में चाय-नाश्ता और भोजन का रेट

थाली नॉर्मल - 75 रुपये प्रति थाली

स्पेशल थाली - 150 से 220 रुपये

लस्सी - 30 रुपये प्रति

समोसा-कचोरी - 10 रुपये प्रति

आलू-पोहा -15 रुपये प्लेट

चाय फूल - 20 रुपये

चाय हाफ - 8 से 10 रुपये

कोल्ड ड्रिंक -20 से 40 रुपये

पानी - 10 से 20 रुपये बोतल

रायपुर जिले में नाश्ता व भोजन

थाली नॉर्मल - 80 रुपये प्रति थाली

स्पेशल थाली - 120 रुपये

लस्सी - 30 रुपये प्रति

समोसा-कचोरी - 8 रुपये प्रति नग

आलू-पोहा -15 रुपये प्लेट

चाय फूल - 8 रुपये

चाय हाफ - 4 रुपये

कोल्ड ड्रिंक -20 से 40 रुपये

पानी - 10 से 15 रुपये बोतल

दुर्ग जिले में प्रचार सामग्री

स्वागत द्वार -1650

कपड़े का बैनर(2मीटर) - 275 रुपये

कपड़े का झंडा (30 ×20 इंच) - 110 रुपये

झंडा सामान्य - 28 रुपये

पर्चा 1 बाय 4 - 1870 प्रति हजार

पर्चा ( 1 बाई 8) - 1045 प्रति हजार

कट आउट - 17 से 22 प्रति वर्ग फीट

मोबाइल एमएमएस - 16 पैसे प्रति

मोबाइल s.m.s. - 13 पैसे प्रति

सीडी ऑडियो - 11रुपये प्रति नग

सीडी वीडियो - 17 प्रति नग

बैंड बाजा - 2750 से 9900 रुपये

टोपी -28 रुपये

टी-शर्ट - 66 रुपये

गमछा - 33 रुपये

आर्केस्ट्रा -16900 रुपये

सामान्य आमसभा -16500 रुपये

वीआईपी सभा -22000 रुपये

दुर्ग में आवागमन

बेरिकेटिंग - 3675 रुपए

कच्चा हेलीपैड - 4775 रुपये

बिना बैरिकेडिंग हेलीपैड -1475 रुपए

इनोवा पुराना - 2200 रुपए

इनोवा नया - 2750 रुपए

ई-रिक्शा - 550 रुपये

टेंपो ऑटो- 880 रुपये

महिंद्रा एक्सयूवी - 2750

जीप -1100 रुपए

सूमो - 1100 रुपए

बोलेरो -1350 रुपए

रायपुर के प्रचार सामग्री

स्वागत द्वार -1450 रुपये

कपड़े का बैनर लिखाई सहित - 45 रुपये प्रति वर्ग फुट

झंडा (28 ×42 इंच) - 15 रुपये प्रति नग

पर्चा 1/4 - 1500 प्रति हजार

पर्चा ( 1/8) - 980 प्रति हजार

कट आउट - 16 से 35 प्रति वर्ग फीट

मोबाइल एमएमएस - 10 पैसे प्रति

मोबाइल एसएमएस - 8 पैसे प्रति

सीडी ऑडियो - 10 रुपये प्रति नग

सीडी वीडियो - 15 प्रति नग

बैंड बाजा - 2500 से 9000 रुपये

टोपी -25 रुपये

टी-शर्ट - 60 रुपये

गमछा - 25 रुपये

रायपुर जिले में आवागमन