जशपुर : अंधविश्वास जादू टोने के शक पर महिला की गोली मारकर हत्या कराने की साजिश रचने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Elderly woman shot dead on suspicion of witchcraft in Jashpur) है. आरोपियों को शक था कि वृद्ध महिला जादू टोना करती है. जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा बीमार रहता है. मामले में पुलिस ने आरोपी ससुर, दामाद सहित अन्य एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है.

जादू टोने के शक में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या

इस संबंध में जशपुर एसडीओपी राजेंद्र सिंह परिहार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि '' शहर के बाकी टोली के रहने वाले रविंद्र कुमार भगत ने सिटी कोतवाली थाने में सूचना दी कि उसकी बड़ी मां मृतिका भींसो बाई डबनीपानी गई हुई थी. जिसे अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही थी. जिसमें अंधविश्वास और जादू टोने की बात निकल कर सामने आई. इसी दौरान मुखबिर की सूचना एवं संदेह के आधार पर आरोपी रवि शंकर महतो, उसके दामाद लगन महतो और साथी अनिल साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.''

पूछताछ में खुला राज : इस दौरान रवि शंकर महतो ने बताया कि '' उसके लड़के का अक्सर तबीयत खराब रहता है. परिवार में अन्य लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती और पूरा बीमार है. उसे शंका होती थी कि भींसो बाई ने उसके पुत्र एवं परिवार पर जादू टोना किया गया (Witchcraft case in Jashpur)है. इसी बात को लेकर कुछ दिन पूर्व भींसो बाई एवं उसके परिवार से जादू टोने को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था. इन्ही बातों को लेकर आरोपी रवि शंकर महतो ने भींसो बाई की हत्या करने की साजिश रची.उसने अपने दामाद लगन महतो और अनिल साहू से मिलकर झारखंड से लोगों को बुलाकर भींसोबाई को गोली मरवा (Old woman killed in jashpur) दी. हत्या करवाने के लिए 3 लाख में सौदा किया गया था. आरोपियों ने 1 लाख एडवांस देकर काम होने पर बाकी रकम देने की बात कही थी.''



पुलिस कर रही मामले की जांच : वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी रविशंकर महतो , लगन महतो और अनिल साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा (Jharkhand miscreants killed in Jashpur) है. वहीं पुलिस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक पासबुक, एक मोटरसाइकिल, 3 नग मोबाइल और 7500 नकदी जब्त किया है.