रायपुर : श्रावणी पूर्णिमा को इस धरा के सबसे पवित्रतम प्रेम स्नेह लाड प्यार और दुलार का पर्व रक्षाबंधन 11 अगस्त को गुरुवार के शुभ दिन मनाया (effect on the zodiac signs on the day of Rakshabandhan) जाएगा. यह हयग्रीव जयंती का भी पर्व है. ओडिशा में बलभद्र पूजन के रूप में मनाया जाता (Rakshabandhan the last day of Sawan) है. संस्कृत दिवस और श्री गायत्री जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है. सावन पूर्णिमा को ही अमरनाथ यात्रा और झूलन यात्रा की समाप्ति होती हैं. यह सावन का अंतिम और आखिरी दिन माना जाता है.

रक्षाबंधन के दिन राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव ?

सावन का अंतिम दिन रक्षाबंधन : इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना ध्यान साधना योग साधना एवं नृत्य साधना करना बहुत ही शुभ माना गया है. भगवान शिव योग नृत्य चिकित्सा के प्रमुख देवता माने गए हैं. ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में ही भगवान शिव (Lord Shiva and Rakshabandhan) अपने ससुराल अर्थात पृथ्वी लोक पर (rakshabandhan 2022) आते हैं. श्रावण मास का अंतिम पहर अंतिम दिन भाई-बहन के पवित्र प्रेम के पर्व के रूप में मनाया जाने वाला अद्भुत त्यौहार है.







रक्षाबंधन का राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव :





मेष राशि/ मेष राशि के जातक अपने काम से काम रखें. आप की कामनाएं पूर्ण होंगी. आपको पूर्व में किए गए प्रयासों का लाभ मिलेगा. कार्य सिद्ध होंगे और यात्रा सफल होंगे.





वृषभ राशि / यात्रा के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रवास से कार्य सिद्ध होंगे पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा.





मिथुन राशि / नवीन संबंधों का सृजन होगा. भाई बहन के रिश्ते मधुर होंगे. प्रॉपर्टी विवाद शांत होंगे. पूर्ण क्षमता से कार्य करें.





कर्क राशि / स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा आदि में लाभ, दंत चिकित्सा करवानी पड़ सकती है.







सिंह राशि / परिवार में आत्मीयता का विकास होगा. भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे लाभ के संकेत.







कन्या राशि / खर्च की अधिकता रहेगी व्यवहार का लाभ मिलेगा. दक्षता से कार्य सिद्ध होंगे पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा.







तुला राशि / पराक्रम का लाभ मिलेगा. पुरुषार्थ और तेजस्विता से कार्य सिद्ध होंगे. अनुपम प्रयासों से लाभ मिलेगा.







वृश्चिक राशि/ मनोबल ऊंचा रखें शासन से लाभ पारिवारिक एकता बढ़ेगी. मातृपक्ष का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पत्र मिलेगा.





धनु राशि / वाद-विवाद से बचें. प्रेम से चले आपसी संबंध मधुर होंगे. जीवन में तपस्या से लाभ पूर्व के प्रयासों का समुचित लाभ मिलेगा.





मकर राशि / अधिक मेहनत से बचें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खान-पान की सावधानी रखें. वैशिष्ट्य प्रयास से कार्य सिद्ध होंगे.





कुंभ राशि / धन आगमन से लाभ परिवार में प्रेम और सभ्यता का विकास होगा. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. सगे संबंधी जनों से भेंट मुलाकात के संयोग बनेंगे.





मीन राशि / व्यवसायिक हित पूर्ण होंगे. अच्छी आदतों का लाभ मिलेगा. प्रबल पुरुषार्थ से काम सिद्ध होंगे. विवादों से दूर रहें.