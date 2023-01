मकर संक्रांति 2023 का राशियों पर प्रभाव

रायपुर: सूर्य देव जब धनु राशि से मकर में पहुंचते हैं. तो मकर संक्रांति मनाई जाती है.effect of makar sankranti on zordic signs सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं. यह परिवर्तन एक बार आता है. सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए भी अधिक है, की इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है.horoscope for makar sankranti उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है. आइए जानते हैं साल 2023 के मकर संक्रांति का विभिन्न राशियों पर कैसा और किस तरह का प्रभाव रहेगा.



"मकर संक्रांति 2023 में सुकर्मा और धृति योग बना रहा": ज्योतिष और वास्तु शास्त्री पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि "साल 2023 का मकर संक्रांति में सुकर्मा और धृति योग बन रहे हैं. इस दिन प्रात काल से ही सुकर्मा योग प्रारंभ रहेगा, जो दिन में 11:51 तक होगा.effect of makar sankranti on zordic signs उसके बाद से धृति योग प्रारंभ होगा.यह दोनों ही योग शुभ माने जाते हैं. इस योग में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं.horoscope for makar sankranti मकर संक्रांति 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी की रात 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे. उदया तिथि 15 जनवरी यानी पुण्य काल में होगा. ऐसे में मकर संक्रांति साल 2023 में 15 जनवरी को मनाई जाएगी."



"संक्रांति के दिन दान का महत्व": ज्योतिष एवम वास्तु शास्त्री पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि "मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व है.effect of makar sankranti on zordic signs अन्य दिनों की तुलना में यह महत्व और भी बढ़ जाता है. इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्न का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, तिल या फिर गुड़ से बने लड्डू का दान करना शुभ रहता है. धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य का फल तभी मिलता है.horoscope for makar sankranti जब वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया गया हो."

"संक्रांति के दिन देव धरती पर अवतरित होते हैं":ज्योतिष एवम वास्तु शास्त्री पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि "जितना सहजता से दान कर सकते हैं.effect of makar sankranti on zordic signs उतना दान अवश्य करना चाहिए. ऐसा माना जाता है, कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं. आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है. अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है. इस दिन पुण्य, दान, जप और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिकाधिक महत्व है.horoscope for makar sankranti इस दिन गंगा स्नान और सूर्य उपासना के पश्चात गुड़ चावल और तिल का दान करना श्रेष्ठ माना गया है."





मकर संक्रांति का राशियों पर पड़ेगा असर: मेष राशि वाले जातकों को मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और लाभ के अवसर मिलेंगे. वृष राशि वाले जातकों को विवाद और मानसिक कष्ट की संभावना बनी रहेगी.effect of makar sankranti on zordic signs मिथुन राशि वाले जातकों को कोर्ट कचहरी के मसलों में कष्ट और धन का अपव्यय हो सकता है. कर्क राशि वाले जातकों के दांपत्य संबंधों में विवाद और मानहानि की संभावना है.horoscope for makar sankranti सिंह राशि वाले जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और रोगों से निजात मिलेगी. कन्या राशि वाले जातकों को उच्च अधिकारियों से तनाव मिलेगा.



मकर संक्रांति का राशियों पर प्रभाव: तुला राशि वाले जातकों को जमीन जायदाद संबंधी मामलों में सतर्कता रखने की आवश्यकता है.effect of makar sankranti on zordic signs वृश्चिक राशि वाले जातकों को तरक्की के अवसर और आय में वृद्धि की संभावना है. धनु राशि वाले जातकों को धन हानि सिर और आंखों में पीड़ा के योग हैं. मकर राशि वाले जातकों का मान सम्मान में वृद्धि लाभ के अवसर आ रहे हैं धन के लिए प्रयास करने पड़ेंगे.horoscope for makar sankranti कुंभ राशि वाले जातकों को यश प्रतिष्ठा में वृद्धि यात्रा मनोरंजन के योग हैं धन प्राप्ति के विशेष अवसर आएंगे. मीन राशि वाले जातकों को धन पदोन्नति और मान सम्मान के अवसर मिलेंगे.