रायपुर :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के दिए निर्देश दिए (effect of cyclonic rain in chhattisgarh) हैं. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है. अंदरुनी ओडिशा के ऊपर और चक्रीय चक्रवात का घेरा और प्रबल हो जाने के कारण प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है.



सीएम के क्या हैं निर्देश : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए संभावित प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के उपायों की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए (Preparations to deal with rain in Chhattisgarh) हैं.उन्होंने कहा कि ''जलभराव और बाढ़ की स्थिति में किसी भी तरह की विपरित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता रखी जाए. लोगों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने की सभी तैयारी भी रखी जाए.''



तत्काल सहायता करने को कहा : मुख्यमंत्री ने निचले और संभावित प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन दल को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि ''आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है '' नदी नालों के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए. इसकी जानकारी नियमित रूप से कंट्रोल रूम में दी जाए. जहां भी जलभराव और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है. वहां पूर्व से ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए.''

जिला कलेक्टर्स को भी निर्देश : मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि ''बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नजदीक के भवनों में अस्थाई राहत शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित की (Instructions for help in flood affected districts of Chhattisgarh)जाए. मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन बल सहित प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल, होमगार्ड, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत विभाग, लोक निर्माण, खाद्य विभाग, नगरीय निकायों के अधिकारियों को भी सचेत एवं सतर्क रहने को कहा है.''

मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और यलो अलर्ट : मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के राजनादगांव, कांकेर, बालोद, नारायणपुर और बीजापुर जिले के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई है, वहीं 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट प्रदेश में कबीरधाम, बेमेतरा, बलोदा बाजार, जांजगीर, रायगढ़ महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा हैं. इन जिलों के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है.