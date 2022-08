रायपुर: राजधानी रायपुर के यंगस्टर्स रविवार की रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. क्योंकि रविवार को पंजाबी सिंगर जस मानक का संगीतमय आयोजन (Jas Manak live concert in Raipur) छेरीखेड़ी स्थित ललित महल में था. इस कार्यक्रम में यंगस्टर्स जस मानक के गानों पर झूमते तो दिखे, लेकिन ज्यादार युवा नशे में धुत (Liquor served to minors) होकर जमीन पर गिरते हुए हालत में भी पाये गये. कई यंगस्टर्स तो कार्यक्रम स्थल के बाहर सड़क पर ही ढेर हो गए. इतना ही नहीं नशे में धूत युवाओं की वजह से भगदड़ की स्थिति भी निर्मित हो गई थी.



जमकर परोसी गई शराब: जस मानक के इस कार्यक्रम में आयोजकों पर शराब और गांजा परोसने (Liquor served to minors in Jas Manak live concert) का आरोप लगा है. कार्यक्रम में शामिल ज्यादातर यंगस्टर्स नशे में धुत दिखाई दिए. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नाबालिगों को भी गांजा और शराब (Drug abuse at Jas Manak live concert) परोसा गया है. आप के यूथ विंग के अध्यक्ष तेजेंद्र तोड़ेकर ने कहा कि "छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. पंजाबी सिंगर के इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ ही नाबालिग युवतियों के साथ अभद्रता हुई है." उन्होंने आरोप लगाया कि "जस मानक की आड़ में नशे का कारोबार हुआ है. लाखों के गांजा और शराब की बिक्री इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई है."

कार्यक्रम में मची भगदड़: छेरीखेड़ी स्थित ललित महल में जस मानक के लाइव कंसर्ट के दौरान भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई थी. मंदिर हसौद थाना प्रभारी विरेंद्र चंद्रा ने बताया कि "कार्यक्रम के लिए 2 हजार लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम में तीन हजार से अधिक लोग पहुंच गए. एंट्री के दौरान भीड़ अधिक होने से भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई थी. पुलिस की ओर से हालात काबू करने की कोशिश की गई, मगर लोगों की संख्या अधिक होने से फोर्स बुलानी पड़ी."



लाइव कंसर्ट के नाम पर नशे का कारोबार: आप के नेता तेजेंद्र तोड़ेकर ने आरोप लगाया है कि "छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बढ़ते ही जा रहा है. बहुत से इवेंट कंपनियों के द्वारा ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से यंगस्टर्स को नशे की लत में डुबाया जा रहा है. इवेंट के नाम पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है." उन्होंने कहा कि "इस तरह इवेंट करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए."