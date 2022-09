रायपुर : राजधानी के नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के सामने एक युवक ने फांसी लगा ली (Driver commits suicide in front indravati Bhawan) है. इंद्रावती भवन के सामने फांसी लगाने की खबर फैलते ही मंत्रालय में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि मृतक खाद्य विभाग में ड्राइवर था. उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. नौकरी से निकाले जाने के बाद वह मंगवार को आवेदन देने इंद्रावती भवन पहुंचा (mantralaya of Raipur ) था. सूचना मिलने के मौके पर राखी थाना पुलिस पहुंच गई है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है.



खाद्य विभाग में था ड्राइवर : मामला राखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. मृतक देवेंद्र वानखेड़े खाद्य विभाग में ड्राइवर था. उसे कुछ दिन पहले विभाग ने नौकरी से निकाल दिया (mantralaya of Raipur) था. नौकरी से निकाले जाने के बाद देवेंद्र इंद्रावती भवन के चक्कर काट रहा था. बताया जा रहा है कि मंगवार की सुबह देवेंद्र इंद्रावती भवन आवेदन लेकर पहुंचा था. इसके बाद उसने पार्किंग के पास पेड़ में अपने गमछे के सहारे फांसी पर झूल गया. जिससे उसकी मौत हो गई है.



पुलिस जांच में जुटी : इधर सूचना मिलते ही मौके पर राखी थाना की पुलिस पहुंच गई है. पुलिस बॉडी को नीचे उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है. फिलहाल मृतक इंद्रावती भवन में किससे मिला और फांसी क्यों लगाई पुलिस मामले की जांच कर रही है. Raipur latest news