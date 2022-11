रायपुर : चंद्रग्रहण 8 नवंबर को लगने जा रहा (lunar eclipse in india) है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा यह चंद्रग्रहण इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण होगा. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रग्रहण को काफी अहम माना गया है. जब कभी भी सूर्यग्रहण के 15 दिन के अंदर अंदर चंद्रग्रहण लगता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता . यह चंद्रग्रहण भारत के कई हिस्सों में देखा जाएगा तो आइए जानते हैं चंद्रग्रहण के समय क्या करें क्या न करें.do and donts in lunar eclipse 2022

चंद्र ग्रहण के समय क्या करें :

धार्मिक मान्यता के अनुसार, चंद्र ग्रहण की अवधि में गायत्री मंत्र या ईष्ट देवता का मंत्र का जाप करना शुभ होता है. चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लग रहा है. पूर्णिमा के दिन जप और दान का विशेष महत्व है.

ग्रहण शुरू होने से पहले खाने के सामान और पानी में तुलसी का पत्ता डाला दिया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खाने-पीने वाली चीजों पर नहीं पड़ता है.

मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में गंगाजल और तुलसी मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए. ग्रहण के बाद स्नान के पश्चात दान करने का विधान है. मान्यता है कि इस दिन दान करने से अधिक पुण्य मिलता है.

धार्मिक मान्यतानुसार ग्रहण के दौरान मुंह में तुलसी का पत्ता डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ है.

चंद्रग्रहण की अवधि में क्या ना करें ? (What Not Do During Eclipse)