रायपुर: आजादी के 75वे वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव (Har Ghar Tiranga Abhiyan ) के रूप में धूमधाम से मनाया जाना (har ghar tiranga campaign raipur) है. भाजपा भी देशभर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग-अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही ( craze of har ghar tiranga campaign in every house in Chhattisgarh) है. आजादी के 75 वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में एक अलग उत्साह नजर आ रहा है. आजादी के 75 वर्षगांठ (75th Amrit Mahotsav of Independence) को लोग त्योहार की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इस बार तिरंगे की डिमांड काफी ज्यादा है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग किस तरह तिरंगे की खरीदारी कर सकते हैं , कहां-कहां पर तिरंगा मिलेगा इस बारे में ईटीवी भारत आपको बताने जा रहा है.

जाने कहां-कहां से लोग खरीद सकते हैं तिरंगा : यदि आपको तिरंगा लेना है तो इसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं.

• डाकघर से खरीदा जा सकता है झंडा :- हर घर पर तिरंगा अभियान के तहत इस बार देश भर के डाकघरों से भी तिरंगा की बिक्री की जा रहा है. ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही डाकघर से तिरंगे की खरीदी कर सकते हैं. डाकघर के वेबसाइट में जाकर ग्राहक ऑनलाइन तिरंगे की खरीदारी कर सकते हैं. वहीं ग्राहक सीधा डाकघर जाकर भी तिरंगे की खरीदारी कर सकते हैं. डाकघर में 25 रुपए में मीडियम साइज का तिरंगा मिलेगा.

• भाजपा कार्यालय में भी मिलेगा झंडा :- हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक घरों में तिरंगा लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत भाजपा के सभी जिला कार्यालयों में झंडा अवेलेबल रहेगा. ग्राहक भाजपा जिला कार्यालय में जाकर झंडे की खरीदारी कर सकते हैं.

• दुकानों से कर सकते हैं खरीदी :- इस बार दुकानों में भी तिरंगे को लेकर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है. तिरंगा अभियान के तहत लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले तिरंगे का दाम 10% से 15% तक बढ़ा है. इसके बाद भी लोगों में तिरंगे को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है. वहीं दुकानों में 20 रुपए से लेकर 1 हजार तक के तिरंगे अवेलेबल हैं

आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर उत्सव : स्थानीय निवासी नरेश खेतवानी ने बताया " आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर इस बार देश भर में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है. हम लोग भी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं. आजादी के इस महा त्योहार को इस बार बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है. घरों में बच्चे भी आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं. बच्चों ने अभी से इसे लेकर खरीदारी शुरू कर दी है. आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर घर में त्यौहार का आलम है''

बच्चों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी हर घर तिरंगा अभियान : स्थानीय निवासी सीमा वर्मा ने बताया कि " हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार देशभर के हर घर में तिरंगा नजर आएगा. इस बार का 15 अगस्त हम त्यौहार की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे. आजादी का यह अमृत महोत्सव हम अपने परिवार और अपने माता-पिता के साथ मिठाई बांटकर और झंडा फहरा कर मनाएंगे. इस बार के 15 अगस्त को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है.''

देश के हर घर में लहराएगा तिरंगा : स्थानीय निवासी राजकुमार खेतवानी ने बताया कि " आजादी का यह त्यौहार इस बार हम अपने परिवार के साथ मनाएंगे. घर में ही नहीं बल्कि इस बार आजादी का यह त्यौहार हम पूरे मोहल्ले पूरे शहर के साथ मिलकर मनाएंगे. हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में घरों में तिरंगा लगेगा. हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार तिरंगा सिर्फ दुकानों में ही नहीं बल्कि भाजपा कार्यालय और डाकघरों में भी मिल रहा है.''