नर्मदा/रायपुर : नर्मदा पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और फर्जी सर्टिफिकेट के देशव्यापी घोटाले का पर्दाफाश (Countrywide scam of fake degree certificate and marksheet caught in Gujarat) किया है. 10 दिसंबर 2021 को बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए राजपीपला आया था. यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई. इसके बाद विवि के रजिस्ट्रार ने राजपीपला थाने में शिकायत दर्ज कराई.

बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट के निर्माता की पहचान

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आगे की जांच स्थानीय अपराध शाखा को सौंप दी. उसके बाद LCB के PI AR. पटेल और उनकी टीम ने बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट के निर्माता की पहचान की. विश्वविद्यालय प्रमाणपत्रों के सत्यापन के साथ-साथ संबंधित पहलुओं की जांच की गई. नर्मदा एलसीबी की टीम ने मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले और वर्तमान में दिल्ली में रहने वाले देउला नंद राय और बीसी नंदना के घर छापेमारी की.

आरोपी महिला के घर से अलग-अलग विश्वविद्यालयों से 510 फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट

पुलिस को आरोपी महिला के घर से देश के 35 अलग-अलग विश्वविद्यालयों से 510 फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट (Countrywide scam of fake degree and marksheet in Gujarat) मिली है. इसके अलावा, विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों के 94 रबर स्टाम्प, डिग्री प्रमाण पत्र और मार्कशीट के साथ-साथ प्रिंटिंग और रंगीन प्रिंटर मशीनों के लिए स्टेशनरी पर हॉलमार्क लगाए गए थे.

इसके अलावा, पुलिस ने विभिन्न शैक्षणिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से कुल 73 वेबसाइट डोमेन प्राप्त किए, जो खुद आरोपी द्वारा चलाए जा रहे थे. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी महिला (Chhattisgarh woman accused arrested) को आगे की जांच के लिए राजपीपला लाया गया है. गुजरात और गुजरात के बाहर भी एजेंटों के खिलाफ कार्यवाही जारी है.