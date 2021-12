रायपुरः छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली (Corona case Increase in Chhattisgarh )है. दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Corona new variant Omicron) की देश में दस्तक से लोग पहले ही दहशत में हैं. हालांकि प्रदेश में अब तक नए वेरिएंट के मामले सामने नहीं आए हैं. लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है. जिसके कारण कोरोना की तीसरी लहर का खतरा (Fear of third wave) बढ़ता सा दिख रहा है.

Corona new variant Omicron: रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी लापरवाही, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बढ़ा

40 संक्रमण के नए मामले

आज प्रदेश में 25 हजार 999 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया (Corona cases increasing continuously), जिसमें 40 लोग संक्रमित मिले (Chhattisgarh 40 new cases found) हैं. इसके साथ ही आज पाजिटिविटी दर भी 0.15 फीसद हो गई है. हालांकि आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है. वहीं, प्रदेश में 5 जिले ऐसे हैं, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या शून्य है. गरियाबंद, सरगुजा, कोरिया, सुकमा, नारायणपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या शून्य बताई जा रही है.

वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा जोर

कोरोना टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है. टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की आधी आबादी को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं. अब तक 1 करोड़ 3 लाख 05 हजार 501 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. वहीं, 1 करोड़ 81 लाख 57 हजार 312 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है. राज्य की 91 फीसद आबादी को पहला टीका लग चुका है. पहली और दूसरी, दोनों खुराकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 84 लाख 62 हजार 813 टीके लगाए जा चुके हैं. राज्य में बीते 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत के बाद खरीदी केंद्रों में भी कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है.