रायपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है. ऑडियो क्लिप में कन्हैया अग्रवाल और बृजमोहन अग्रवाल (audio clip of kanhaiya agarwal and brijmohan agarwal name goes viral) के नाम का जिक्र है. ऑडियो में विधानसभा चुनाव 2018 में कन्हैया अग्रवाल को टिकट दी गई थी, इसका जिक्र है. साथ ही यह टिकट उस शख्स ने भाजपा के तत्कालीन प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को जीत दिलाने के लिए दिलाई थी. ताकि बृजमोहन अग्रवाल जीत दर्ज कर सके. वह शख्स ऑडियो में कह रहा है कि मैं बृजमोहन अग्रवाल को हारता नहीं देख सकता था. इसलिए कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिया गया. जो शख्स यह बोल रहा है उसके नाम का खुलासा नहीं हो पाया है.

ऑडियो के वायरल होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है. कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद कन्हैया ने पुलिस में इसकी शिकायत की है. इस ऑडियो क्लिप की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है, ताकि इस पूरे प्रकरण का पर्दफाश हो सके.

आइए आपको बताते हैं कि इस ऑडियो क्लिप में क्या है

A. और मैं जितना बोलता था उतना पैसा मेरे घर आ जाता था.

B. अच्छा

A. 20 लाख की जरूरत पड़ती थी, 20 लाख आ जाता था तब चुनाव का समय आया 18 का.

B. हां-हां

A. रायपुर से सीएम साहब और सारे लोग दूसरे को टिकट दिलाना चाहते थे मैने कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिलाया

B. अच्छा

A. कन्हैया को मैंने ही टिकट दिलाया कभी मिलेगा तो पूछ लेना

B. हां हां

A. इसलिए दिलाया था कि मैं बृजमोहन को हारता हुआ नहीं देख सकता था

B. हां हां भैया वह तो है

A. लोग कहते हैं ऐसा क्यों किया, तो मैं बोलता हूं कि उसने मेरे ऊपर एहसान किया था और मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था.

ऑडियो में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यह दावा कर रहा है कि उसके कहने पर ही कन्हैया अग्रवाल को टिकट मिली है. जिससे बृजमोहन अग्रवाल जीत सके. इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कन्हैया की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है.

कन्हैया अग्रवाल ने की जांच की मांग

ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कन्हैया अग्रवाल ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा ना सिर्फ पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है. बल्कि उनके मान-सम्मान को भी धूमिल करने की साजिश रची जा रही है. हालांकि वायरल ऑडियो में किसकी आवाज है. उसे कन्हैया अग्रवाल ने पहचानने से इंकार कर दिया है. कन्हैया का कहना है कि यह जांच के बाद साफ हो जाएगा कि किन दो लोगों की बात हो रही है और कौन व्यक्ति इस तरह के दावे कर रहा है.

2018 के विधानसभा चुनाव का जिक्र

गौर हो कि विधानसभा चुनाव 2018 में कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कन्हैया अग्रवाल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था. उस दौरान कन्हैया अग्रवाल भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से अपेक्षाकृत काफी कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे, बावजूद उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव में अच्छी टक्कर दी. खैर! वायरल ऑडियो की जांच में पुलिस जुट चुकी है.