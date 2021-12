रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के तीन साल पूरे (Three years of Baghel government) हो गए हैं. कांग्रेस ने तीन साल पूरे होने पर रायपुर में जश्न मनाया. कांग्रेस ने दावा किया बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में सुशासन दिया है. कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाए और छत्तीसगढ़ को माफियागढ़ (BJP said Chhattisgarh became mafiagarh) बता दिया.

बघेल सरकार के जश्न पर बरसी बीजेपी

पूजा-अर्चना के बाद आतिशबाजी

जिला कांग्रेस ने आज आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में जश्न का आयोजन किया. इस दौरान यहां उपस्थित कांग्रेसियों ने पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. फिर मां काली मंदिर में पूजा-अर्चना कर मिठाइयां बांटी. इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई.

बघेल सरकार के तीन साल होने पर विपक्षियों की क्या प्रतिक्रिया रही, इस पर ईटीवी भारत ने लोगों से बातचीत की. आईए जानते हैं कि कांग्रेस के 3 साल के कार्यकाल पर लोगों की क्या राय है?

3 साल पूरे होने पर की पूजा-अर्चना

कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे (Congress District President Girish Dubey) ने ईटीवी भारत को बताया कि आज कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं. इन 3 सालों में कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है (Congress claimed good governance of baghel government) .

बीजेपी का बघेल सरकार पर आरोप

वहीं, भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Senior BJP MLA and former minister Brijmohan Agarwal) ने भूपेश सरकार के 3 साल को लेकर आरोपों की बौछार कर दी (Baghel government in three years bjp raised questions) . अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ माफियाओं का गढ़ बन गया. अपराधगढ़, शोषणगढ़, अत्याचार और अन्यायगढ़ बन गया. राज्य कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया. आज छत्तीसगढ़ में लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. हमने बड़े-बड़े सपने देखे थे. वह सब सपने चकनाचूर हो गए हैं.

घर पहुंच रही सेवा शराब

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, महिलाओं ने वोट इसलिए दिया ताकि शराबबंदी होगी, लेकिन आज शराब की घर पहुंच सेवा मिल रही है. उसके कारण घर-घर में कलह हो रहा है. सबसे अधिक आत्महत्या और सामूहिक हत्या हो रही है.