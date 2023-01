छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में सीएम

रायपुर: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं. इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है. कोरोना संकट के बाद यह सबसे सुनहरा समय है. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है.CCCI annual conference गांव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया रहा.Bhupesh baghel attends annual conference of CCCI विभिन्न योजनाओं के जरिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये गांवों तक पहुंचा है.

मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं: मुख्यमंत्री ने Chamber of Commerce के पदाधिकारियों की मांग पर कई घोषणायें की. उन्होंने चैंबर की मांग पर होलसेल कॉरिडोर के लिये 1 हजार एकड़ भूमि देने की सहमति देने की साथ ही कहा कि आगामी 3 से 4 माह में निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा.Bhupesh baghel attends annual conference of CCCI सीएम ने घोषणा करते हुये कहा कि "पोहा, मुरमुरा का मंडी शुल्क माफ करने की अधिसूचना एक सप्ताह में जारी कर दी जायेगी.Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों का भी नियमितिकरण किया जायेगा.CCCI annual conference सभी बाजारों में प्रकाश, स्वच्छता, सीसीटीवी आदि की व्यवस्था की जायेगी. छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा व्यापारिक कॉरिडोर बनेगा"

"जहां जाता हूं, आत्मानंद स्कूल और बैंक की मांग होती है": मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि "हमने व्यापारियों और ग्राहकों की जेब में पैसा डाला. जहां भी जाता हूं. वहां आत्मानंद स्कूल और बैंक की मांग होती है. लगातार एक साल तक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर न्यूनतम रही. हमारी सरकार मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है.Bhupesh baghel attends annual conference of CCCI रागी का हलवा और कुदकी की खीर लाजवाब होती है. मिलेट्स में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं.CCCI annual conference कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री को Chamber of Commerce के पदाधिकारियों ने कॉपियों से तौला. जिन्हें जरूरतमंद बच्चों को बांटा जायेगा.