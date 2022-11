रायपुर: भानुप्रतापुर उपचुनाव में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है. भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखण्ड पुलिस छत्तीसगढ़ आई हुई है. बताया जा रहा है कि ब्रम्हानंद नेताम से झारखंड पुलिस पूछताछ कर सकती है. झारखण्ड पुलिस के दबिश देते ही प्रदेश की सियासत भूचाल आ गया है. भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते (CM Baghel target BJP on arrest of Brahmanand) दिखाई दे रहे हैं. भाजपा जहां कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रही है. वहीं कांग्रेस का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है. फिलहाल भानुप्रतापुर उपचुनाव में अब झारखंड पुलिस की भी एंट्री हो गई है. लेकिन देखना यह होगा कि इसका फायदा किले मिलेगा. Bhanupratapur by election 2022

ब्रह्मानंद नेताम पर सियासी बवाल

किस मामले में गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस की टीम कांकेर पुहंची: आपको बता दें की झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को थाने में ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ रेप का केस दर्ज है. नाबालिग से रेप के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज है. यह मामला साल 2019 का है. ब्रह्मानंद नेताम पर जमशेदपुर के टेल्को थाना में कांड संख्या 84/2019 के तहत दुष्कर्म, पोस्को एक्ट और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं. रेप के आरोप की शिकायत का मामला पीसीसी चीफ ने 20 नवंबर को कांकेर में उठाया था. उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी. मोहन मरकाम का आरोप है कि "इस मामले में पुलिस ने पहले पांच को नामजद किया था. इसके बाद 4-5 झारसुगड़ा के अज्ञात पुलिसकर्मी के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ कांड दर्ज हुआ था. बाद में जमशेदपुर के टाउन डीएसपी के सुपरवीजन के दौरान अन्य पांच अभियुक्तों का भी नाम जोड़ा गया.

ब्रह्मानंद नेताम पर क्यों मचा घमासान, जानिए

झारखंड पुलिस की तरफ से क्या जांच हुई: जमशेदपुर डीएसपी के सुपरविजन रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के माता-पिता नहीं है. वह अपनी दीदी और जीजा के घर जमशेदपुर में रह रही थी. जब वह नौ साल की थी जब उसके जीजा ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था. इसके बाद बच्ची को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया. इसके बाद बच्ची को कभी झारसुगड़ा तो कभी राउरकेला और जुगसलाई के होटलों में शोषण किया गया. लेकिन जुगसलाई में होटल संचालक को शक हुआ तो उन्होंने बागबेड़ा पुलिस को सूचना दे दी. साल 2019 में यहीं से इस पूरे घिनौने और अमानवीय कांड का खुलासा हुआ. बाद में पुलिस ने धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान को कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया. तब से ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप है और यह केस में जांच चल रही है.

कांकेर एसपी शलभ सिन्हा का बयान: इस केस में कांकेर के एसपी सलभ सिन्हा ने बताया कि "डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में दस सदस्यीय पुलिस टीम आई है. टेल्को थाना में दर्ज कांड संख्या 84/2019 के मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी है" (Jharkhand police raid in Kanked). उनसे भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "इस मसले पर विधि व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, इसका आंकलन किया जा रहा है. इस पूरे मामले में भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम से उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था."

ब्रह्मानंद नेताम पर सियासी पारा हाई, बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना: इस पूरे मामले पर मीडिया चर्चा करते हुए भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि "तीन साल से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. मोहन मरकाम द्वारा पीड़िता का नाम उजागर करना, इस प्रकार गिरफ्तारी का मामला सामने आना, चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करना, लोकतंत्र की हत्या है. भाजपा इससे डरने वाली नहीं है. अगर हमारे प्रत्याशी को जेल हुई, फिर भी यहां की जनता व कार्यकर्ता मिल कर ब्रम्हानंद नेताम को चुनाव जिताएगी." CM Baghel target BJP



अरुण साव ने सरकार पर षड्यंत्र का लगाया आरोप: बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव भानुप्रतापपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के बचाव में आ गए हैंं. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि "भानुप्रतापपुर उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस सरकार षड्यंत्र रच रही है. झारखंड सरकार और भूपेश बघेल मित्र सरकार हैं, इसलिए झारखंड सरकार भी इनका समर्थन दे रही है. तीन साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ. अब चुनाव के वक्त कांग्रेस का ये हथकंडा बताता है कि कांग्रेस हार के चलते इस तरह की साजिश कर रही है. कांग्रेस इस पर कभी सफल नहीं होगी. उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी."



मुख्यमंत्री भूपेश ने भाजपा पर किया पलटवार: भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस के दबिश पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "भाजपा खुद बोल रही थी कि आये और गिरफ्तार करें और अब गिरफ्तारी हो रही है, तो क्यों हाय तौबा कर रहे हैं. अब षड्यंत्र की बात क्यों कह रहें हैं ? कानून अपना काम करता है. मित्र से कुछ नहीं होता, जो नियम कानून हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई होती हैं." सीएम बघेल ने कहा कि "भाजपा बलात्कारी को क्यों बचाना चाह रही हैं? भारतीय जानता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ी है. गलत है, तो गलत है, छुपाने की क्या जरुरत हैं. भाजपा की सरकार में ही बलात्कार किया गया था. अब गलती को स्वीकार करने के बजाय छुपाने की कोशिश की जा रही है." why BJP wants to save the rapist



डॉ रमन सिंह का सीएम भूपेश पर हमला: सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि "पाक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे में कार्रवाई की जाती है. 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही. कांग्रेस हार के डर से कार्रवाई कर रही है. पूरी घटना राजनीति से प्रेरित है. चुनाव में हार को देखते हुए लिया गया कदम है. यहां षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है, क्योंकि 3 साल तक आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? कोई नोटिस, सूचना, एक भी समन जारी नहीं किया गया. यह गलत हो रहा है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी."