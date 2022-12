सीएम भूपेश बघेल

रायपुर: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह Union Minister Jitendra Singh के रामसेतु के पुख्ता सबूत strong evidence of Ramsetu को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CM Bhupesh Baghel ने कहा " जब कांग्रेस की सरकार थी और यह बात कही गई थी तो हमें राम विरोधी बताया गया था. अब जब तथाकथित सरकार के राम भक्त यह बात कर रहे हैं कि रामसेतु के पुख्ता सबूत नहीं है. अब इनकी बातों को किस श्रेणी में रखा जाए. भारतीय जनता पार्टी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए."

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CM Bhupesh Baghel ने कहा कि "ऐसा कहकर बीजेपी के लोगों ने खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है. केंद्रीय मंत्री के इस तरह बयान आने पर अगर आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता सच में राम भक्त हैं तो वह अपने ही सरकार के खिलाफ आलोचना करते अगर नहीं कर रहे हैं तो इनका मूल चरित्र है कैसे भी सत्ता को प्राप्त करना.

"भाजपा का चरित्र यही है कि राम नाम जपना पराया माल अपना"- भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार

राहुल गांधी के बयान पर सीएम ने क्या कहा: सीएम ने कहा " आज भी भाजपा का मूल चरित्र (Basic character of BJP) है अफवाह फैलाना लोगों को गुमराह करना और आपस में नफरत का जहर घोलना. इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि प्यार से ही देश को जीता जा सकता है, बहुत सारी संस्कृति देश दुनिया के मानचित्र में ओवरी और समाप्त हो गई. लेकिन भारत का मूल चरित्र भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है. यही कारण है कि आज भारत जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा."

किसानों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है. किसानों को बढ़ावा देने हर प्रकार के संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इसके कई उदाहरण हैं. जैसे पहले 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाती थी. आज बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है.

कृषि उत्पादन बढ़ा रकबा भी बढ़ा है. धान के अलावा मिलेट्स में भी समर्थन मूल्य घोषित हुआ. अब मक्का और गन्ने से इथेनॉल भी बनाने जा रहे हैं. इसका प्लांट भी जल्द शुरू होगा. गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में है. हमारी कोशिश है कि ना केवल कृषि कार्य पर बल्कि गो पालकों के आय में वृद्धि हो. कृषि में जितने भी नवाचार हो सकते है, हम कर रहे हैं.

ग्रेन्स की मांग देश विदेशों में: सीएम ने कहा कि "यह सारे ग्रेन्स स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे grains are very good for health है. इसकी देश और विदेश में मांग भी अधिक है. हमने केंद्र सरकार से कार्गो की मांग की है, लेकिन भारत सरकार हमें कार्गो नहीं दे रही है. अगर हमें कार्गो को मिल जाता है तो यह ग्रेन्स विदेशों में भी जाएंगे और हमारे उत्पादकों को भी इसका ज्यादा फायदा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन भारत सरकार को से कोई लेना देना नहीं है."

एआईसीसी की बैठक को लेकर सीएम ने क्या कहा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा" हाथ से हाथ जोड़ों कार्यक्रम के बारे में बैठक में चर्चा की गई है. अभियान को किस तरह चलाया जाना है उसे लेकर जानकारी दी गई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महाधिवेशन (Congress convention in Chhattisgarh) फरवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाला है. उनकी तारीख भी जल्द क्लियर हो जाएगी.

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा सभी कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हैं. 6 साल बाद हमें नया प्रभारी मिला है. कुमारी शैलजा केंद्रीय मंत्री रही है और वह काफी अनुभवी है. हरियाणा में भी संगठन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही है. उनके अनुभव का लाभ हमें जरूर मिलेगा. जब प्रदेश प्रभारी कैनिबल छत्तीसगढ़ आएंगी तो कांग्रेस के लोगों का जबरदस्त स्वागत करेंगे.