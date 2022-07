रायपुर : देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं. CJI नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इसके अलावा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस कार्यक्रम में बतौर मेहमान शिरकत (Chief Justice of India visit to Raipur) करेंगे.





राज्य अतिथि का मिला दर्जा : मिली जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना को राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया (Hidayatullah National Law University Nava Raipur) है. वही उनके आगमन के दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना होंगे. सुबह 8.20 से वे रायपुर पहुचेंगे. एयरपोर्ट से वे राज्य अतिथि गेस्ट हाउस पहुचेंगे. उसके बाद वह 9.30 बजे से 11.30 बजे हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. उसके बाद वे फ्लाइट से 12.25 बजे विशाखापट्टनम के लिए रवाना होंगे.





कितने लोगों को मिलेगी डिग्रियां : हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार दीक्षांत समारोह सुबह 9:00 बजे से 11:30 बजे रायपुर की निजी होटल में आयोजित किया गया है. दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना बतौर मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे. विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे. एचएनएलयू के कुलपति प्रोफेसर वीसी विवेकानंद ने बताया कि "दीक्षांत समारोह में बीए एलएलबी (ऑनर्स ) बैच 2015 स-2020 के 160 स्टूडेंट्स, बीए एलएलबी बैच 2016 -2021 के 147 स्टूडेंट्स 2019-2020 एवं 2020-2021 के एलएलएम के 49 और पीएचडी के 4 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी. इस दीक्षांत समारोह में कुल 246 छात्र स्वयं उपस्थित होकर डिग्री लेंगे.''