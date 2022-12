रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आज काफी कम है. टमाटर काफी सस्ता हुआ है. सूप बनाकर पिया जा सकता है. प्याज, आलू भी सस्ता है. फूल गोभी, पत्ता गोभी से मंडी भरी पड़ी है. today vegetable price in chhattisgarh बाजार में नए आलू भी आ गए हैं. अदरक भी सस्ती हुई है. तो चाय में भरकर अदरक डालिए और हल्के सर्दी जुकाम को बाय बाय कहिए. हरी मिर्च के दाम भी गिरे हैं. vegetables and fruits Rates धनिया पत्ती भी पिछले दिनों के मुकाबले सस्ती हुई है. मूली, गोभी सब सस्ता है. कम खर्च में सेहत बनाने के लिए मार्केट जाइए और ताजी सब्जियां लाकर ठंड का लुत्फ उठाइए. Vegetable price in raipur

रायपुर में सब्जियों के दाम vegetable price raipur

सब्जियां रेट (प्रति किलो) सब्जियां रेट (प्रति किलो सब्जियां रेट (प्रति किलो प्याज ₹ 20 बरबटी ₹ 20 मटर ₹ 40 आलू ₹ 20 भिंडी ₹ 30 गांठ गोभी ₹ 20 टमाटर ₹ 5 मेथी भाजी ₹20 फूल गोभी ₹ 20 बैंगन ₹ 5 अदरक ₹ 80 मूली ₹ 20 करेला ₹ 20 हरी मिर्च ₹ 40 गाजर ₹ 20 पत्ता गोभी ₹ 20 धनिया पत्ती ₹ 40 कुंदरू ₹ 20 लौकी ₹ 10 लहसुन ₹40 गिलकी ₹ 30 कद्दू ₹ 20 नींबू ₹10 ( 5 ) खीरा ₹ 20 शिमला मिर्च ₹ 20 केला (कच्चा) ₹ 20 कच्चा केला ₹20 भिंडी ₹ 30 चुकंदर ₹ 30 जिमिकांदा ₹30 लाल भाजी ₹20 पालक भाजी ₹ 20 चना भाजी ₹ 60

फलों के रेट vegetables and fruits Rates

फल रेट (प्रति किलो\ दर्जन ) सेव ₹ 60 केला ₹40 दर्जन अनार ₹ 100 संतरा ₹ 40 अमरूद ₹ 30 सीताफल ₹ 80 मौसंबी ₹60 अंगूर ₹80 चीकू

₹80

