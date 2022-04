सिंधिया पर बरसे भूपेश बघेल,''दलबदलू के सवालों का मैं जवाब नहीं देता''

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं. दिल्ली में मिशन 2024 की रणनीति पर मंथन होना है. दिल्ली रवाना होने से से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद में एक और हाथी की मौत

गरियाबंद में झुंड से भटके हाथी की मौत हो गई है. सिकासेर बांध के पास हाथी का शव बरामद हुआ है.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में 10 से कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या, मंगलवार को मिले सिर्फ 2 संक्रमित

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कम हो रही है. मंगलवार को सिर्फ 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का गौरेला दौरा, कहा- केंद्र की योजनाओं की कर रहे समीक्षा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे (Union Minister Ashwini Choubey) ने गौरेला में दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश समेत देश के कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा , छत्तीसगढ़ को देंगे करोड़ों के विकास कार्य की सौगात

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari ) का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है. इस दौरान मंत्री गडकरी प्रदेश को कई सौगातें देंगे.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कार्यशाला: अस्पतालों में आग लगने के संभावित कारणों पर चर्चा

रायपुर में चिकित्सा संस्थानों के लिए एक कार्यशाला हुई. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फायर सर्विसेस छत्तीसगढ़ ने चिकित्सा संस्थानों को आग लगने के संभावित कारण और उनसे बचने के उपाय बताए. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुर्ग: महिला से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सुपेला पुलिस ने महिला से संबंधित वीडियो सोशल साइट फेसबुक पर अपलोड करने वाले आरोपी दयानंद साव आईटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत गिरफ्तार किया है.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विवाह के 25 साल बाद पत्नी ने लगाया अवैध संबंध का आरोप, सबूत नहीं इसलिए आरोप कुरुरता की श्रेणी: HIGH COURT

विवाह के 25 साल बाद पत्नी ने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया है. इसके सबूत नहीं मिलने पर आरोप को कुरुरत की श्रेणी में आता है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर में संविदा विद्युतकर्मियों का प्रदर्शन, 41वें दिन आंखों में बांधी काली पट्टी

रायपुर में संविदाविद्युतकर्मियों ने आंखों में काली पट्टी बांधकर (Demonstration in Raipur with a black bandage in the eyes ) विरोध जताया है.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ का मौसम: 44 डिग्री तापमान के साथ रायगढ़ सबसे गर्म, कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार

रायपुर समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही गर्मी की तपिश भी बढ़ने लगी है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें