चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में होगी 176 पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हटाई रोक

चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में अब सीधी भर्ती पर लगी रोक हट गई है. दरअसल देवराज साहू और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में बतौर कर्मचारी 3-8 साल तक काम किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज दुर्ग का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी.

Raipur Mandi Bhav Today: आज टमाटर का रेट जानकर हैरान हो जाएंगे आप

रायपुर की थोक मंडी में मौसम में बदलाव के साथ ही फलों और सब्जियों के दाम भी घट-बढ़ रहे हैं. आज सब्जियों के दाम तो स्थिर है लेकिन टमाटर का रेट अनकंट्रोल हो गया है. फलों में सीजनल फ्रूट तरबूज और खरबूज के दाम सस्ते हैं.

दोपहिया ड्राइविंग के दौरान हेलमेट बचा सकता है जिंदगी, जानिए क्यों है जरूरी ?

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इनमे से ज्यादातर मामले दोपहिया वाहनों के हैं. जिसमे ये देखा गया है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे लोग मौत के शिकार बने(Dangerous to drive without helmet) हैं.

नक्सलियों पर नहीं हुई कोई एयर स्ट्राइक: नित्यानंद राय

बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलयियों को बातचीत का खुला न्योता दिया था. सीएम ने कहा था कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए केंद्र की सरकार ने भी नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है.

कोरबा स्वास्थ्य विभाग के टेंडर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 8 करोड़ के टेंडर प्रक्रिया पर फर्म को थी आपत्ति

कोरबा के स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन ने 8 करोड़ का टेंडर जारी किया. जिसके प्रक्रिया पर रोक लगी(Screw stuck in eight crore tender in Korba) है. टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म के ठेकेदार ने इसकी शिकायत कोरबा कलेक्टर से की थी.

जशपुर में नदियों को बचाने का अभियान, नदियों के उद्गम स्थलों को संवारने का काम

जशपुर जिले से करीब एक दर्जन नदियां निकलती हैं. लेकिन प्रदूषण के कारण इन नदियों के उद्गम स्थल खतरे में (Campaign to save rivers in Jashpur) हैं. जिसे बचाने के लिए अब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि आगे आए हैं.

रायपुर में दर्दनाक हादसा: जेसीबी में हवा भरते समय फटा टायर, दो की मौत

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है. जेसीबी के टायर में हवा भरते समय टायर फट गया. जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है. घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है. यह रायपुर के सिलतरा क्षेत्र की घटना है.

Bhupesh Government Mission 2023: हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का तूफानी दौरा

छत्तीसगढ़ में सीएम के साथ ही अब मंत्री भी प्रदेश का तूफानी दौरा करेंगे. शासन की तरफ से प्रदेश के तीन मंत्रियों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है. भूपेश बघेल आज रामानुजगंज के दौरे पर हैं.

महासमुंद में ग्रामीणों पर लकड़बग्घे ने किया हमला, 10 ग्रामीण घायल, 1 की हालत चिंताजनक

महासमुंद के पिथौरा ( pithora forest range) में जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर लकड़बग्घे ने हमला कर दिया. इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं.

