पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदिवासी विरोधी भाजपा वाले बयान पर पलटवार (Former CM Dr Raman Singh counterattack on CM Bhupesh statement) किया है. प्रेस वार्ता में डॉ रमन सिंह ने अरुण साव को आज भजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने पर पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई दी है.

बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों का किया सम्मान: रमन सिंह

बिलासपुर में विश्व आदिवासी दिवस (world tribal day) के अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि "जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लघु उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए सरकार ने कई प्रयास (Congress govt of state took many steps to save culture of tribals) किए हैं."

आदिवासी संस्कृति को बचाना हमारी सरकार का उदेश्य: सीएम भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर यूक्रेन से वापस आए मेडिकल छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पूरी कराने के लिए शीघ्र नीतिगत निर्णय लेने का अनुरोध (Health Minister TS Singhdev wrote a letter to the Union Health Minister) किया है.

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, जानिये वजह

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासत चरम पर (debt on chhattisgarh government) है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर बघेल सरकार को घेर रही (politics on rising debt in chhattisgarh) है. हालांकि आंकड़ा ये कहता है कि छत्तीसगढ़ पर भाजपा शासित राज्यों से कम कर्ज है.

छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ते कर्ज पर सियासत!

Khelgarhia scheme in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक और क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलगढ़िया योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत प्रदेश में स्कूली बच्चों में स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना है. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से इस योजना में खेल साम्रगी की खरीदी करनी थी. लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते खेलगढ़िया योजना में स्थानीय स्तर पर खेल सामान की खरीदी ना करते हुए अन्य राज्यों से खेल सामान मंगाए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में खेलगढ़िया योजना में भ्रष्टाचार का खेल!

रायपुर में भारी बारिश की वजह से इंडिगो की फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई. उसे हैदराबाद की ओर डायवर्ट करना पड़ा. रात 9 बजे के बाद फ्लाइट को रायपुर के लिए रवाना करने की खबर सामने आई है.

रायपुर में भारी बारिश की वजह से फ्लाइट डायवर्ट, सांसद सुनील सोनी भी विमान में थे सवार

नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा सौंप दिया है. साथ ही उन्होंने सरकार बनाने का भी दावा पेश किया. बुधवार दोपहर 2 बजे नई सरकार का शपथग्रहण समारोह होगा.

बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश, दोपहर 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह

डाकघरों में अनियमितताओं के कारण नवंबर 2002 से सितंबर 2021 के बीच 95.62 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी हुई. कैग ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही.

डाक विभाग में अनियमितता के कारण 96 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई: कैग

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई. ऑटो और बस की आमने-सामने टक्कर होने से यह हादसा हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया.

पश्चिम बंगाल में दर्दनाक सड़क हादसे में नौ की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समापन हो चुका है. इसमें महिला क्रिकेट का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक तरीके से नौ रनों से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ताहलिया मैक्ग्रा कोरोना वायरस संक्रमित होने के बावजूद खेलीं. रिपोर्ट की मानें तो इसमें आयोजन समिति ने भी कंगारू टीम का साथ दिया. इससे पहले हॉकी मैच में भी घड़ी को लेकर विवाद हो गया था.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कई खिलाड़ियों और टीमों को लेकर हुआ विवाद