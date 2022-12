ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ का प्रदर्शन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पदोन्नति की मांग Demand for promotion in Chhattisgarh को लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि "विभाग ने जूनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति दे दी है. Chhattisgarh Rural Agriculture Extension Officer Association लेकिन सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आज भी पदोन्नति की राह देख रहे हैं. protest for promotion ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ कोर्ट से केस भी जीत चुके हैं. बावजूद इसके कृषि विभाग से सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में सरकार या फिर विभाग पदोन्नति की मांग को जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकजुट होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे." raipur news update

सीनियरों को नहीं मिल रही पदोन्नति: सरगुजा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ Rural Agriculture Extension Officer Association की जिला अध्यक्ष सोमप्रभा भारती का कहना है कि "सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को पदोन्नत करने के बजाए प्रदेश भर के लगभग 235 जूनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति दे दी गई है. जिसका विरोध ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ कर रहा है. जूनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के प्रमोशन को रद्द कर सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति दी जाए. हाईकोर्ट से भी इस मामले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ केस जीत गया है. बावजूद इसके शासन और विभाग की बेरुखी का खामियाजा सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है."Demand for promotion in Chhattisgarh

"450 सीनियर अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे": छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ CG Rural Agriculture Extension Officer Association के प्रदेश अध्यक्ष विजय लहरें ने बताया कि "पूरे प्रदेश में लगभग 450 सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं. जो पदोन्नति की राह देख रहे हैं. प्रदेश के लगभग 100 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे हैं. जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं. हाईकोर्ट से 8 महीने पहले इस मामले में केस जीत चुके हैं. बावजूद इसके संचालक कृषि और शासन के ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है. जिसके कारण मजबूरन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सड़क पर उतरकर पदोन्नति की मांग को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. विभाग और शासन ने सीनियर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है. कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्णय की अवहेलना भी हो रही है. जो कि गलत और अनुचित है." Demand for promotion in Chhattisgarh