रायपुर: छत्तीसगढ़ में जल्द आरक्षण लागू करने को लेकर राजनीति जोर पकड़ने लगी है. Demand for early implementation of reservation एक दिन पहले जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो वहीं अब भाजपा ने भी आंदोलन का मन बनाया है. bjp mla mp protest in raipur बुधवार दोपहर 2 से 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में जल्द आरक्षण लागू करने और आरक्षण में असमंजस की स्थिति समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी अंबडेकर चौक में प्रदर्शन करेंगे.



अधर में है प्रदेश के युवाओं का भविष्य: भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के छल से प्रदेश के युवाओं का भविष्य अधर में है. वंचित वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है. आरक्षण के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है. प्रदेश में जल्द से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा. आरक्षण का आधार क्वांटिफिएबल डाटा है, लेकिन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है. क्वांटिफिएबल डाटा प्रस्तुत करने के साथ ही प्रदेश में जल्द से जल्द आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी दोपहर 2 बजे से 5 तक अंबेडकर चौक घड़ी चौक के पास धरना देंगे.chhattisgarh reservation dispute

दो दिसंबर को पास हुआ था आरक्षण विधेयक: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने नये आरक्षण विधेयक को दो दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. विधेयक पारित करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. हालांकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनसुईया उइके ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इसके कारण प्रदेश में आरक्षण को लेकर तैयार नए प्रावधान लागू नहीं हो पाए हैं. bjp mla mp protest in raipur