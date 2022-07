रायपुर :छत्तीसगढ़ राजभवन की ओर से प्रदेश के सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए (Chhattisgarh Raj Bhavan wrote a letter to the private university) हैं .निर्देश के मुताबिक सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को वृक्षारोपण और स्वच्छता जागरूकता (Instructions for plantation and cleanliness awareness to private universities) जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा. राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो (Governor Secretary Amrit Kumar Khalkho) ने कुछ दिन पहले प्रदेश के 15 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी किया है .जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं.

पत्र में क्या : पत्र में विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम एव 100 पौधों को वृक्षारोपण करना होगा. वहीं कार्यक्रम के बाद संक्षिप्त प्रतिवेदन, कलर फोटो कॉपी सहित राज्यपाल सचिवालय को भेजनी होगी.पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया को आमंत्रण पत्र विचारार्थ भेज सकते है.राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uikey) प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति हैं. ऐसे में स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम पर गम्भीरता दिखाने को लेकर भी चर्चा है.





किन विश्वविद्यालय को भेजा गया पत्र : राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो ने कलिंगा विश्वविद्यालय आरंग, मैट्स यूनिवर्सिटी आरंग, आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी कुम्हारी, डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर, आईटीएम यूनिवर्सिटी नवा रायपुर, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़, एमिटी विश्वविद्यालय खरोरा, आईएसबीएम यूनिवर्सिटी गरियाबंद, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय धनेली, महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर, एएएफटी विश्वविद्यालय , देव संस्कृति विश्वविद्यालय दुर्ग, केके मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दुर्ग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति को पत्र लिखा गया है.