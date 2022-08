मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के बीच ईडी ने दिल्ली में हेराल्ड हाउस बिल्डिंग में स्थित यंग इंडियन कार्यालय को सील कर दिया है. वहीं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए लाया गया 'केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022' लोकसभा में पारित हो गया है. विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि यह गतिशक्ति विश्वविद्यालय पूरी तरह बहुआयामी होगा. इसमें न सिर्फ उच्च शिक्षा दी जाएगी, बल्कि क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा.

नालंदा में ट्रेन हादसा (Train Accident In Nalanda) हो गया. एकंगरसराय स्टेशन के पास कोयला लदी मालगागड़ी की आठ बोगी बेपरटी होकर पलट गया. घटना के बाद चालक और गार्ड फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पढ़ें पूरी खबर..

छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के बीच अब स्वाइन फ्लू के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कुल मरीजों की संख्या 14 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग अब इन मरीजों के कॉन्टैक्ट में आए लोगों की पहचान कर रहा है.

बस्तर के सुकमा में अज्ञात बीमारी से 61 लोगों की मौत हो (People died unknown disease in Sukma) गई. यह मौतें कुल दो सालों में हुई है. जिसके बाद जिला प्रशासन ने जिले के हैंडपंप के पानी का टेस्ट (unknown disease in Sukma of Bastar) किया. इस जांच में 10 हैंडपंपों के जल में आयरन और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई गई. प्रशासन ने दो हैंडपंप को सील किया है और 8 हैंडपंपों से पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी (hand pumps seal in sukma regagadatta village) गई है.

छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षाकर्मियों की विधवाओं को नियुक्ति का रास्फा साफ होता नजर आ रहा (Widow of Panchayat education workers hoped for compassionate appointment) है. सरकार इस मामले में हरकत में आई है. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जिलों से इस केस में उन शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जिनकी मृत्यु संविलियन के पहले हुई.

रायपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने जिला अध्यक्ष और मोर्चा प्रकोष्ठ (BJP Regional Organization General Secretary Ajay Jamwal) की बैठक ली. जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई (BJP District President and Morcha Cell meeting in Raipur) गई.

नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के अंतिम दिन आज राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग तेज कर (last day of martyrdom week of Naxalites) दी गई है. शहीदी सप्ताह में नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में (security forces alert in Naxal affected areas) रहते हैं.

कोरिया जिले में किसानों की चिंता बढ़ गई है. बारिश नहीं होने से खेत सूखे (Demand to declare Koriya district as drought hit) हैं. लिहाजा पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है.

भारत को एक और मेडल मिला. पुरुष सिंगल्स स्क्वैश के ब्रॉन्ज के मुकाबले में भारत के सौरभ घोषाल ने जेम्स विलस्ट्रोप को 3-0 से हराया. यह भारत का गेम्स का 15वां मेडल है.

