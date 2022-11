आरएसएस चीफ मोहन भागवत के सरगुजा दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो गई है. मंगलवार को सुबह 11 बजे संघ प्रमुख सरगुजा आएंगे. सरगुजा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम है. यहां से संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करेंगे.RSS Chief Mohan Bhagwat meeting in Surguja

RSS चीफ मोहन भागवत का सरगुजा दौरा, दस हजार स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CM Bhupesh Baghel durg visit सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे. यहां पर सीएम ने कांग्रेस के नए दफ्तर राजीव भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया. सीएम ने इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा. भूपेश बघेल ने कहा कि "15 साल में पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने है. यह सवाल तो रमन सिंह से पूछा जाना चाहिए"

सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग को दी राजीव भवन की सौगात, भागवत पर साधा निशाना पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भानुप्रतापपुर उपचुनाव में चंद दिन ही शेष रह गए हैं. वही नामांकन की अंतिम तारीख भी नजदीक आ रही है. 17 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख है. लेकिन अब तक भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. सभी लोगों की निगाहें इन दोनों ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर टिकी हुई है. कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार सावित्री मंडावी के समर्थकों नामांकन लिए जाने की सूचना है. इस बीच करीब 50 से ज्यादा आदिवासियों के नामांकन लेने की भी जानकारी मिल रही है. जो कहीं ना कहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के समीकरण बिगाड़ सकती है.

Bhanupratappur Bye Election 2022 : आदिवासियों ने बिगाड़ा खेल, कांग्रेस भाजपा के लिए बढ़ी मुश्किलें पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर ’नेहरू का भारत डॉट कॉम वेबसाईट का लोकार्पण किया. सीएम भूपेश (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने बाल दिवस के मौक पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु से जुड़ी वेबसाइट http://nehrukabharat.com नेहरु का भारत डॉट कॉम लान्च की (CM Bhupesh launched Nehru ka bharat website ) है.

सीएम भूपेश ने लॉन्च की नेहरु का भारत नामक वेबसाइट, सामाजिक समरसता का है उद्देश्य पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mohan Bhagwat visit to Chhattisgarh राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को जशपुर के बिरसामुंडा चौक पहुंचकर भगवान बिरसामुंडा की पूजा अर्चना की. इसके साथ ही संघ प्रमुख ने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का भी अनावरण किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में जनजातिय गौरव को ही धर्म का गौरव बताया है.

जशपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनजातीय गौरव को बताया धर्म गौरव पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

raipur viral video रायपुर में लड़कियों को एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लड़कियां हुड़दंग करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में सारी युवतियां नशे में दिख रही हैं जो एक युवक के साथ बदतमीजी करती हैं.इस वीडियो में युवतियों के साथ मौजूद लड़के मारपीट करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हैं.

raipur viral video नशेड़ी लड़कियों का उत्पात, तेलीबांधा पुलिस कर रही जांच पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Snake came in Raipur Shiva Mahapuran katha छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में पांच दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में कार्यक्रम स्थल पर एक काला सांप दिखाई पड़ा. जिससे पूरे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई.Shiva Mahapuran katha sthal सब लोग नाग देवता बताकर इसे प्रणाम करने लगे. कुछ लोगों ने काले सांप को छूकर प्रणाम भी किया. कई श्रद्धालु इधर से उधर होने लगे. कथा स्थल पर माहौल काफी अफरा तफरी वाला हो गया. Shiva Mahapuran katha in Raipur

रायपुर में शिव महापुराण कथा में निकला सांप, मची अफरा तफरी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhanupratappur Bye Election 2022 भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सावित्री मंडावी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है. सोमवार को सावित्रि मंडावी के समर्थकों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है.

भानुप्रतापपुर उपचुनाव 2022: सावित्री मंडावी के समर्थकों ने लिया नामांकन फॉर्म पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

National convention of Chhattisgarh OBC आदिवासी आरक्षण में कटौती का घमासान अभी खत्म नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ में अब ओबीसी वर्ग रणनीति बनाने में जुट गई है. आरक्षण पर अब ओबीसी संयोजन समिति की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है.

ओबीसी समाज ने जनसंख्या के अनुपात के तहत आरक्षण की मांग की पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बीजापुर जिले में चलाये जा रहे नक्सली विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा से जिला बल एवं एसटीएफ की संयुक्त पार्टी पुसबाका की ओर निकली थी. अभियान के दौरान पुसबाका नाला के पास से 03 नक्सली सहयोगियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार ताती सोमलू ,पूनेम राजू और पोट्टाम भीमा नक्सलियों के साथ मिलकर काम करते है. इनके पास से पुलिस ने विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है. (Naxalite arrested with explosives in Bijapur)

बीजापुर में विस्फोटक के साथ नक्सली गिरफ्तार पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें