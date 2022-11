बचपन का प्यार फेम सहदेव दिरदो जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. इस बार वो बॉलीवुड के मशहूर कलाकार राजपाल यादव के बचपन का रोल अदा करेंगे. इस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ के कवर्धा समेत खैरागढ़ में की जाएगी.Sahdev Dirdo of Bastar returns to big screen

chhattisgarh assembly election 2023 छत्तीसगढ़ के नए भाजपा प्रभारी ओम माथुर सोमवार को रायपुर पहुंचे. राजधानी पहुंचते ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ कोई बड़ी चुनौती नहीं है. वहीं इस बयान के बाद अब पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ओर जहां जोश दिख रहा है. वहीं बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं.chhattisgarh political battle

Congress protests against BJP in Bilaspur बिलासपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. bilaspur latest news कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ गंगाजल लेकर शुद्धिकरण का पाठ किया.Congress protest by Gangajal against bjp. भानुप्रतापपुर उपचुनाव में ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाए जाने का कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि "बीजेपी महिलाओं के हित का दिखावा करती है और रेप के आरोपी को चुनाव में टिकट देती है". कांग्रेस नेता गोबर, गंगाजल और गौमूत्र लेकर बीजेपी के खिलाफ शुद्धिकरण किया.

Bhanupratappur byelection in kanker सर्व आदिवासी समाज ने अकबर राम कोर्राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया. अकबर राम पर आदिवासी समाज का मुहर लगते ही भानुप्रतापपुर उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है. कुल 21 प्रत्याशियों में से 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. अब 7 प्रत्याशी भानुप्रतापपुर उपचुनाव के मैदान में हैं.

bad condition of udaan service in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में उड़ान योजना का बुरा हाल है. बिलासपुर और जगदलपुर में एयरपोर्ट तो है लेकिन उड़ान सेवा में लगातार बाधा आती रहती है. सरगुजा में तो और भी स्थिति खराब है. Air service not started in Surguja यहां अब तक एयरपोर्ट का काम पूरा नहीं हो पाया है. ऐसे में सरगुजा में कब हवाई सेवा का सपना पूरा होगा. ये अब भी पूरी तरह सरकार या जिला प्रशासन बताने में असमर्थ है.Airport construction incomplete in Surguja

Naxalite Deva alias Tirri Madkami died in Dantewada दंतेवाड़ा में आठ लाख के इनामी नक्सली कमांडर देवा की संदिग्ध मौत हो गई है. दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी पुष्टि की है. जीयाकोडता के जंगल में संदिग्ध स्थिति में नक्सली देवा उर्फ तिर्री मड़कामी का शव मिला है. नक्सली देवा के शव के पास 12 बोर की एक बंदूक मिली है.Naxalite Deva dead body found in Jiakorta forest

भिलाई पुलिस ने बिलासपुर से ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे युवकों को गिरफ्तार किया है. ये सभी ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चला रहे थे. (Mahadev app gang busted in Bilaspur)

vacancy in railways बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नौकरियों के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. SECR ने खेल कोटे के ग्रुप ‘सी‘ लेवल-4, लेवल-5 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर भर्ती शुरू कर दिया है. इसके लिए मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है

अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में अपने पहले ही लीग मैच में सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा. कप्तान मेसी का एक गोल टीम की जीत के लिए काफी नहीं रहा.

Kartik Aaryn Birthday: फिल्म 'प्यार का पंचनामा' तो देखी होगी...क्या आपको पता है..कार्तिक आर्यन के अलावा आखिर किस हाल में है इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट? यहां जानें.

