BJP candidate Brahmanand Netam भानुप्रतापपुर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ रघुवर दास और रमन सिंह ने मिलकर षड्यंत्र किया था यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का. सोमवार को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश ने ये बातें कहीं.इस दौरान उन्होंने RSS और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पर भी हमला बोला.CM Bhupesh allegation on raghuvardas and raman

ब्रह्मानंद नेताम को लेकर सीएम भूपेश का आरोप, रघुवरदास और रमन सिंह ने किया षडयंत्र

Bhanupratappur Bye Election 2022 भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने रेप का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया है. बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम का चरित्र हनन कर आदिवासी समाज का चरित्र हनन किया हैCongress accuses BJP candidate Brahmanand Netam on rape

भानुप्रतापपुर उपचुनाव, ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप कांग्रेस की ओछी राजनीति: बीजेपी

गरियाबंद के मैनपुर कंडेकेला गांव में किसानों ने धान खरीदी केंद्र की मांग पर हंगामा खड़ा किया है. किसानों ने चक्काजाम करके अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखी है.विरोध कर रहे किसानों को जब पुलिस ने हाईवे से हटाने की कोशिश की तो बवाल हो गया. (Demands of paddy purchase center in kandekela ) ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया.

गरियाबंद में किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, कंडेकेला में धान खरीदी केंद्र की मांग

uproar in singer rapper king show in raipur रायपुर में सिंगर किंग के शो में जमकर बवाल हुआ. बताया जा रहा है कि बीच शो में भी सिंगर किंग शो छोड़कर चले गए. raipur latest news जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और यहां हंगामा हुआ. इस शो में बाउंसर पर लोगों की पिटाई का आरोप लगा है. पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.ruckus in rapper king alias arpan show

रायपुर में रैपर किंग के शो में हंगामा, बवाल पर चली लाठियां, पिटाई का वीडियो वायरल

Bilaspur Priyanka murder बिलासपुर प्रियंका मर्डर केस में बिलासपुर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और केस की चार्जशीट दाखिल कर दी. Priyanka murder Bilaspur police filed charge sheet . पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पैसों के लेन देने में प्रियंका की हत्या की है.

बिलासपुर प्रियंका मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल, पैसे के विवाद में हुई हत्या

Bhanupratappur assembly by election 2022 भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नमांकन का दौर खत्म हो गया है. अब वोटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है.भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांकेर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है. Bhanupratappur bypoll बस्तर में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने सुरक्षा पुख्ता होने का दावा किया है.Security increased in Kanker

भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बस्तर में सुरक्षा सख्त, कांकेर किले में हुआ तब्दील

Elephant found dead in forest of Raigarh रायगढ़ के जंगलों में मादा हाथी का शव मिला है. यह शव रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में था. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथी की मौत बिजली के करंट से हुई है. elephant died of electrocution in Gharghoda Forest Range

raigarh latest news: रायगढ़ के जंगलों में मिला मादा हाथी का शव, करंट से शिकार की आशंका

Rape accused constable Keshav Sinha suspended पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भानुप्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप लगाया है. Brahmanand Netam रविवार को उन्होंने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस रेप केस में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान केशव सिन्हा पर भी आरोप लगे हैं. जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों ने आरक्षक केशव सिन्हा को सस्पेंड कर दिया है

ब्रह्मानंद नेताम पर लगे रेप के आरोप में रायपुर का जवान भी आरोपी, एसएसपी ने किया सस्पेंड

ED raid in mineral department of Dhamtari छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है. धमतरी के खनिज विभाग में ईडी की टीम पहुंची है. जहां वो खनिज अधिकारी से पूछताछ कर रही है.

ED raid in Dhamtari : धमतरी के खनिज विभाग में ईडी की दबिश

छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश के दौरे पर पहली बार रायपुर पहुंचे.एयरपोर्ट पर ओम माथुर का जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान ओम माथुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है. Om Mathur grand welcome in raipur

raipur latest news छत्तीसगढ़ में आएगी बीजेपी की परमानेंट सत्ता, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम माथुर का बयान