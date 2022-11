Protest in Abujhmad against new PESA law नए पेसा कानून और नए पुलिस कैंप का विरोध अबूझमाड़ में तेज हो गया है. यहां आठ गांव के लोग चार नवंबर से पारंपरिक हथियार के साथ नए पेसा कानून और अबूझमाड़ में नए पुलिस कैंप खोलने का विरोध कर रहे हैं. सभी धरने पर बैठकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं Tribals protest against new police camp in Narayanpur

नए पेसा कानून के खिलाफ अबूझमाड़ में धरना, पुलिस कैंप का भी विरोध पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh money laundering case ईडी मामले में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई और कारोबारी लक्ष्मीकांत, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी को 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. Sameer Vishnoi and three businessmen sent to jail 23 नवंबर तक जेल में रहेंगे सभी. कोर्ट ने समीर विश्नोई और तीन कारोबारियों को जमानत नहीं दी.ED raid in Chhattisgarh

ईडी मामला: समीर विश्नोई और तीन कारोबारियों को जेल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pandit Pradeep Mishra in raipur रायपुर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है. प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण करने वालों को एक लाइन में कहा कि किसी भी दूसरे धर्म में जाने से पहले अपने माता पिता या दादा दादी से पूछ लें कि वो कौन से धर्म के हैं.कभी दबाव में आकर धर्म नहीं बदलना चाहिए.

Pandit Pradeep Mishra in raipur : धर्मांतरण करने वालों को पंडित प्रदीप मिश्रा की दो टूक पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Minister Kawasi Lakhma जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा. कवासी लखमा ने बीजेपी पर समाज को लड़ाने का आरोप लगाया है. नक्सलियों पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के बयान के बाद कवासी लखमा ने रंजीत रंजन का बचाव किया है. आदिवासी आरक्षण पर बोलते हुए लखमा ने कहा कि बघेल सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर है.Kawasi Lakhma targets BJP on tribal reservation

आदिवासी आरक्षण के बहाने मंत्री कवासी लखमा का बीजेपी पर हमला पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

economic blockade on demand of reservation रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 15 नवंबर को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा 32% आरक्षण की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी करने के साथ ही छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन भी किया गया है. इस दौरान सर्व आदिवासी समाज सभी जिलों में प्रदर्शन करने के साथ ही दंतेवाड़ा बिलासपुर और बालोद में रेल रोको आंदोलन भी करेगा.

आरक्षण की मांग पर सर्व आदिवासी समाज का हल्लाबोल, 15 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन कार्यक्रम पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CM Bhupesh Baghel visit to Rajnandgaon सीएम भूपेश बघेल 12 नवंबर को राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे. सीएम यहां डोंगरगढ़ और डोंगरगांव का दौरा करेंगे. सीएम भूपेश भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए राजनांदगांव की जनता से मुखातिब होंगे. CM Baghel Bhent mulakat in Rajnandgaon

सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव दौरा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम की तैयारियां पूरी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ओडिशा की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. संक्षिप्त दौरे के दौरान राष्ट्रपति गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट-2 और कुंतला कुमारी सबत आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल यूनिट-2 पहुंचीं. अपने पुराने दिन याद कर राष्ट्रपति भावुक हो गईं.

राष्ट्रपति मुर्मू भुवनेश्वर में अपने स्कूल जाकर भावुक हुईं, सहपाठियों से मिलीं पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान (Himachal voting 2022) होगा. सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जा सकेंगे. शुक्रवार को सभी पोलिंग पार्टीज अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी. प्रदेश में इस बार 55 लाख से अधिक वोटर्स अपने-अपने मत का प्रयोग करेंगे और 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद (Himachal election 2022) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल की सभी 68 सीटों पर मतदान आज, 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे 55 लाख से ज्यादा मतदाता पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स में कबड्डी विश्व कप 2025 (Kabaddi World Cup 2025) की मेजबानी करेगा जिसमें दुनिया की 16 टीमें भाग लेंगी. भारत 10 में से नौ बार विश्व कबड्डी कप जीत चुका है.

पहली बार एशिया से बाहर होगा कबड्डी विश्व कप, वेस्ट मिडलैंड्स करेगा मेजबानी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

टीवी सीरियल जिद्दी दिल माने ना फेम एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है.

टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, शोक में डूबी इंडस्ट्री पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें