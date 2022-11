छत्तीसगढ़ में आरएसएस लगातार सक्रिय होता जा रहा है. बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ में आरएसएस की सक्रियता बढ़ती जा रही है. यहां प्रमुख पदाधिकारी दौरे कर रहे हैं . यहां तक की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार दौरे पर आ रहे हैं. इससे पहले लगभग एक हफ्ते तक मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ में रहते हुए कई संगठनों की बैठक ली थी.RSS chief Mohan Bhagwat visits Chhattisgarh (Chhattisgarh Morning Top News Today)

छत्तीसगढ़ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

IAS Anil Tuteja letter to Raman Singh छत्तीसगढ़ में नान घोटाले का जिन्न फिर निकल पड़ा है. इस मुद्दे पर घमासान जारी है. दो दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर नान घोटाले और चिटफंड स्कैम में जांच की मांग की थी. अब इस मामले में आईएएस अनिल टुटेजा ने रमन सिंह पर हमला बोला है. अनिल टुटेजा ने रमन सिंह से बेबुनिया आरोप नहीं लगाने की बात कही है.Nan scam of chhattisgarh

नान घोटाले पर IAS अनिल टुटेजा का रमन सिंह को पत्र, बेबुनियाद आरोप लगाने की कही बात पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

money laundering in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई सूर्यकांत तिवारी समेत चार कारोबारियों को गिरफ्तार किया था. इस केस में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई समेत चार काराबोरियों की ईडी रिमांड कोर्ट ने एक दिन के लिए बढ़ा दी है. Suspended IAS Sameer Vishnoi remand extended

निलंबित IAS समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी समेत चार कारोबारियों की रिमांड बढ़ी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

BJP Mahatari Hunkar rally in Bilaspur बिलासपुर में बीजेपी ने महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया है.Union Minister Smriti Irani इस रैली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बघेल सरकार पर बीजेपी हल्ला बोलेगी. महतारी हुंकार रैली की अगुवाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी.Mahatari Hunkar rally in Bilaspur on crime against women

बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी अगुवाई पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चैलेंज दिया है. इस दौरान नक्सलियों को लेकर रंजीत रंजन के बयान पर वह खुद घिरती नजर आ रही हैं. रंजीत रंजन ने कहा कि "सभी नक्सली गलत नहीं होते". साथ ही रंजीत रंजन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बढ़ते गैस सिलेंडर की कीमत पर चैलेंज दिया है.

नक्सलियों पर बयान देकर घिरीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

raipur divider scam मैं जनप्रतिनिधि नही हूँ, जहां मेरी शिकायत करनी है कर दो मैं खुला चैलेंज करता हूँ. यह बात कोई और नहीं बल्कि रायपुर नगर निगम कमिश्नर आईएएस मयंक चतुर्वेदी ने कहा. उनके इस बात के बाद अब भाजपा आंदोलन की तैयारी करने जा रही है. आखिर क्या है पूरा मसला ? किस बात को लेकर यह विवाद हुआ? अचानक प्रशासनिक अफसर जनप्रतिनिधियों पर क्यों भड़क उठे? जानिए क्या है पूरा मामला...

डिवाइडर घोटाला: आईएएस मयंक चतुर्वेदी और बीजेपी नेता मीनल चौबे में टकराव पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

SECR canceled passenger trains दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लगभग 20 यात्री ट्रेनों को कैंसल कर दिया है. वहीं 9 यात्री ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है. बिलासपुर रेल मंडल के जयराम नगर और लटिया स्टेशनों में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा. इस वजह से ट्रेनें रद्द की गई है.

छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, फिर 20 ट्रेनें रद्द पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

white bear in marwahi मरवाही वनमंडल के माड़ाकोट गांव के जंंगलों में एक बार फिर सफेद भालू देखने को मिला है. स्थानीय लोगों ने भालूओं का मोबाइल से वीडियो बनाया है. जिसमें एक काले भालू के साथ सफेद भालू चहलकदमी करते नजर आ रहा है. 2 सालों के बाद एक बार फिर मरवाही के जंगलों में सफेद भालू को देखा गया है.

white bear in marwahi: मरवाही के जंगल में देखा गया सफेद भालू, वीडियो वायरल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के फाइनल में नहीं पहुंची. एडिलेड में गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हराया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने इंग्लैंड को 169 रन का लक्ष्य दिया है.

IND vs ENG 2nd Semi-Final : भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा अब चुनावी मैदान में उतर गई हैं. देखें खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चुनाव लड़ने जा रहीं क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें