ED reaches High Court against Suryakant Tiwari ईडी छापेमारी के बाद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया था. सूर्यकांत की रिमांड ईडी ने कोर्ट से मांगी थी जिसे मंजूर कर लिया उसे 12 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया था. इसके साथ सूर्यकांत को रायपुर कोर्ट ने कुछ छूट प्रदान की थी. जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. विशेष छूट खारिज करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से मना कर दिया है.ED seeks end Suryakant Tiwari exemption

छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण मुद्दे पर 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा. राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है. विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को प्रस्ताव भेजा था. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी रिजर्वेशन पर अध्यादेश लाने की मांग सरकार से की है.

राजनांदगांव के राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ. जिसके बाद राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पाण्डेय ने राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक के इस्तीफे की मांग की है. संतोष पांडेय की मानें तो कथित वायरल वीडियो में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ लेते राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक दिखाई दे रहे हैं. बुधवार को राजपूत समाज और करणी सेना के पदाधिकारियों ने भी शहर में रैली निकालकर हेट स्पीच का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है. rajnandgaon viral video

Rameshwar Teli visit to Chhattisgarh रायपुर से बिलासपुर एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली पहुंचे. उन्होंने मीडिया से छत्तीसगढ़ी में बात करते हुए सभी को हैरान कर दिया. इतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी शायद ही कोई पहली बार छत्तीसगढ़ आने वाला बोल सकता है. लेकिन रामेश्वर तेली शुद्धता और सहजता से छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे.Rameshwar Teli reached Bilaspur उससे यह समझ में आता है कि इस भाषा से वो भलीभांति परिचित हैं.Union Minister of State Rameshwar Teli visit

issue of tribal reservation in raipurआदिवासी समाज के आरक्षण में हुई कटौती के लिए आदिवासी समाज ने पिछली और वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है. इस बीच आरक्षण पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को बुलाया गया है.

Singhdeo royal palace सरगुजा में एक जमाने में सिंहदेव राजघराने का महल आज सर्किट हाउस है. आखिर कैसे सरगुजा का कुमार पैलेस सर्किट हाउस बना royal palace in Surguja became circuit house. इस महल का निर्माण कैसे हुआ था. इस बारे में ईटीवी भारत ने सिंहदेव राजघराने के सदस्यों और इतिहासकारों से बात की है.Kumar Palace of Surguja is Circuit House

शिवसेना सांसद संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 100 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए. राउत के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी जलाए.

भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे.

Dead body of Lover couple found in Durg hotel दुर्ग में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी फैल गई. भिलाई के स्मृति नगर में एक निजी होटल से प्रेमी जोड़े का शव मिला है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. पुलिस इसकी जांच सुसाइड और हत्या दोनों एंगल से कर रही है.Lover Couple Commits Suicide in durg

IRCTC ने हैदराबाद के लिए 5 दिन और 4 रात का एयर टूर पैकेज (air tour package) लांच कर दिया है. इस टूर पैकेज में खान-पान और ठहरने के लिए तीन सितारा होटल की व्यवस्था शामिल है.

