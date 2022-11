Chhattisgarh Alankaran Samman Ceremony छत्तीसगढ़ अलंकरण सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की है. उन्होंने बघेल सरकार के बारे में कहा कि इस सरकार के दौर में शिक्षा का स्तर बढ़ा है. शिशु मृत्यु दर में राज्य में कमी आई है.

अलंकरण सम्मान समारोह में राज्यपाल ने की सीएम बघेल की तारीफ

Statue of Chhattisgarh Mahtari रायपुर के कलेक्टोरेट चौक में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का सीएम भूपेश बघेल ने अनावरण किया. उन्होंने इस मौके पर सभी जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करने घोषणा की है.

सीएम बघेल की बड़ी घोषणा, हर जिले में बनेगी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा

Paddy purchased from token tunhar hath app छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में पहली बार एप के जरिए भी टोकन मिल रहा है. एनआईसी ने इस एप को बनाया है. इस एप से किसानों को घर बैठे ही धान खरीदी का टोकन मिल सकेगा know process of token tuhar hath app. यह एप कैसे काम करता है. इस संदर्भ में ईटीवी भारत की टीम ने खाद्य विभाग के असिस्टेंट प्रोग्रामर रोशन कुमार साहू से खास बातचीत की है. जानिए टोकन तुंहर हाथ एप कैसे करता है काम. How token issued from token tunhar hath app

धान तिहार 2022: टोकन तुंहर हाथ एप से किसान ऐसे ले सकते हैं टोकन

Dhan kharidi tihar 2022 छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के साथ ही आज से धान खरीदी शुरू हो गई है. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के मंदिरहसौद सहकारी समिति में धान खरीदी का शुभारंभ किया. इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है. 25.72 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है.

Dhan kharidi tihar 2022 छत्तीसगढ़ में मंत्री अमरजीत भगत ने की धान खरीदी की शुरुआत

raipur latest news रायपुर में पंचायत शिक्षकों की विधवाएं हक की मांग को लेकर सड़क पर अनशन कर रहीं हैं. विधवा महिलाओं से कांग्रेस ने नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सरकार बनने के बाद से अब तक किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है. लिहाजा अब विधवा महिलाएं आमरण अनशन करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं हैं.

raipur latest news पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का आंदोलन, अनुकंपा नियुक्ति की मांग

protest of tribal society in Raipur आदिवासी 32% आरक्षण देने की मांग को लेकर अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए. 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं. protest of sarva aadiwasi samaj

protest of tribal society in Raipur सर्व आदिवासी समाज का आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi) मंगलवार को मोरबी में उस जगह पहुंचे जहां हादसा हुआ था. काफी देर तक उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी ली. घायलों से मिलकर हाल जाना. एसपी ऑफिस पहुंचकर समीक्षा बैठक की. मोरबी में पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं.

Gujarat Bridge Collapse : पीएम मोदी ने किया मोरबी घटनास्थल का मुआयना, घायलों और पीड़ितों से पूछा हाल

Kawardha crime news कवर्धा में एक सनकी पति ने नाराज पत्नी को वापस घर बुलाने के लिए ससुराल में गुंडे भेज दिए. लेकिन गुंडों की किस्मत खराब निकली. रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. जिसके बाद पुलिस गाड़ी के सहारे उन तक पहुंच गई. अब दोस्त के कहने पर उसके ससुराल में धमकी देने वाले गुंडे पुलिस की गिरफ्त में हैं.

कवर्धा में पत्नी को घर बुलाने का अनोखा तरीका, ससुराल में गुंडे भेजकर पति ने दी धमकी

भारतीय टीम 2 नवंबर को एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी. एडिलेड ओवल के मैदान पर विराट कोहली व सुरेश रैना के नाम शानदार पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है.

एडिलेड में कोहली व बुमराह दिखा चुके हैं अपना जलवा, रिकॉर्ड इंडिया के पक्ष में

रणवीर सिंह को भारत की ओर से फीफा विश्व कप फाइनल में भाग लेने और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है. रणवीर सिंह आगामी 18 दिसंबर को कतर के लिए उड़ान भरेंगे.

'फीफा वर्ल्ड कप 2022' के फाइनल मुकाबले में धूम मचाएंगे रणवीर सिंह, पढ़ें पूरी खबर