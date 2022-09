World Rose Day 2022 कैंसर एक गंभीर बीमारी है. इस जानलेवा रोग को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने के मकसद से हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है Welfare of Cancer Patients. 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साल 1974 में इसी दिन कनाडा की बच्ची मेलिंडा रोज की मौत कैंसर से हो गई थी September 22 World Rose Day. मेलिंडा रोज को ब्लड कैंसर था cancer treatment facility in mekahara hospital raipur.

Card tokenization for online shopping ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आरबीआई नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इस व्यवस्था से ऑनलाइन शॉपिंग अब ज्यादा सुरक्षित होगी. साइबर ठगों पर शिकंजा कसने और डेबिट क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग से भी इससे बचा जा सकेगा. आरबीआई एक अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है. आखिर कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम से साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाएगा, साइबर एक्सपर्ट से समझें.RBI new system from October

Police arrive before funeral बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरना में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी. शव को अर्थी पर रखकर श्मशान घाट पर भी पहुंचा दिया गया, लेकिन तभी अचानक श्मशान घाट में पुलिस पहुंची. बुजुर्ग की मौत को संदेहास्पद बताते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाया गया.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनजातियों के आरक्षण को सही नही मानते हुए इसे 12 फीसदी कम कर दिया. जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है.वहीं आरक्षण में कटौती को लेकर कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को जिम्मेदार माना है.

Raju Srivastava sent video Chhattisgarh Police. देशभर में प्रख्यात कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है. राजू की मौत की खबर से आम और खास सभी की आंखें नम हैं Memories of Raju Srivastava. बीमार पड़ने के कुछ दिन पहले ही राजू श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ पुलिस के समर्थन में एक वीडियो जारी किया था. जिसमें उन्होंने नशे को ना और जीवन को हां कहने की अपील की थी.

Raipur news छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी 23 जुलाई को पीसीसीएफ कार्यालय का घेराव करेंगे. 20 अगस्त से ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अबतक उनकी मांगों पर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है.

Chhattisgarhi actress assault case Case बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र में नाइट बार में छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस से मारपीट का मामला सामने आया है. छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार की एक दूसरी युवती ने पिटाई कर दी है. डांस फ्लोर में विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया है. तारबाहर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.Bilaspur police

आईटी कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों को प्रतिद्वंदी संस्थान के साथ काम करते पाए जाने के बाद कंपनी से निकाल (Wipro fires 300 staff for moonlighting) दिया है. विप्रो (Wipro) के चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने एआईएमए के सम्मेलन में कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसे 300 कर्मचारियों का पता लगाया है, जो विप्रो के साथ प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं.

कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा ने भी गमगीन होते हुए कॉमेडिनय के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में पांच विकेट पर 333 रन बनाए और इंग्लैंड को 334 रन का लक्ष्य दिया.

