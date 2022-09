Dharamjit Singh expulsion from JCCJ धर्मजीत सिंह को जोगी कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया. उसके बाद से जेसीसीजे में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है Crisis on existence of Jogi Congress. अब प्रमोद शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया है. ऐसे में राजनीतिक पंडितों की तरफ से जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर कयास लगाए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे का आने वाले दिनों में क्या होगा. इसे जानने के लिए पढ़िए ये खास रिपोर्ट. Political turmoil in JCCJ in chhattisgarh

Renu Jogi press conference in Raipur जेसीसीजे सुप्रीमो रेणु जोगी ने दो टूक कहा है कि जेसीसीजे का भाजपा में कभी विलय नहीं हो सकता Operation Lotus in Chhattisgarh . भाजपा ने हमारी पार्टी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है. पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर पार्टी को विलय करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया Renu Jogi says conspiracy to damage JCCJ. मुझे मेरे भाई तुल्य धर्मजीत जी को निष्कासित करना पड़ा. रेणु जोगी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में करने का आरोप लगाया.JCCJ never merge with BJP

chhattisgarh assembly election 2023 रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की नई टीम के साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने अहम मंथन किया BJP office bearers meeting in Raipur. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी इस मीटिंग में अहम रणनीति बनाई गई है. बीजेपी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए many Congress leaders join BJP in chhattisgarh.

Lessons of companionship to stop elephant human conflict दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं. यहां हाथी और मानव साहचर्य की जीवन शैली अपनाते हैं elephant human conflict in Chhattisgarh. यानी जंगली हाथी और मानव एक साथ निवास करते हैं. अब छत्तीसगढ़ में भी इस परिकल्पना को साकार करने के प्रयास शुरू हो रहे हैं. कोरबा जिले के कटघोरा और कोरबा वन मंडल के क्षेत्रों में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को साहचर्य जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है. हालांकि छत्तीसगढ़ में इस परिकल्पना को साकार करना एक बड़ी चुनौती है. विभाग के अधिकारी और जानकार भी इसे स्वीकार करते हैं.stop elephant human conflict in Chhattisgarh

Chit Fund Company Property Auction मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ एक्शन ले रही है. निवेशकों की धन वापसी के लिए चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करने जिला प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन चिटफंड कंपनी की संपत्ति खरीदने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इससे कंपनी में निवेश करने वाले हजारों निवेशक के करोड़ों रुपए फंस गए हैं.Chit Fund Company Property Auction

Expansion of rail service in Ambikapur अंबिकापुर वासियों के लिए खुशखबरी है. मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर और शहडोल तक मेमू ट्रेनों को संचालन करने का रेलवे ने फैसला किया है Ambikapur MEMU train from Manendragarh. यह स्पेशल ट्रेनें होंगी. कोरोना काल के दौरान इसे बंद कर दिया गया था. अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है. रेलवे की इस सेवा से रेल यात्रियों को सहूलियत होगी.MEMU train from Manendragarh Ambikapur to Shahdol

शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (chhattisgarh high court verdict ) ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. अब इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी लगातार बघेल सरकार को घेर रही है और कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगा रही है.politics on reservation in chhattisgarh High Court decision

Uganda international badminton player Kenneth interview छत्तीसगढ़ में पहली बार मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है badminton International matches in Chhattisgarh. इस टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ साथ 11 अन्य देशों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने रायपुर पहुंचे हैं. जिसमें थाईलैंड, जापान , मलेशिया , जिंबाब्वे , कनाडा , यूएसए , युगांडा की टीम है. इस टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ी को 4000 इंटरनेशनल पॉइंट्स के साथ 15 हजार डॉलर भी दिया जाएगा. ईटीवी भारत ने टूर्नामेंट में खेलने आए युगांडा के इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी केनेथ से खास बातचीत की.Chhattisgarh Chief Minister Trophy India International

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाई और ऑस्ट्रेलिया को 209 रन का लक्ष्य दिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और अनिल कपूर की लाडली सोनम कपूर ने अपने नन्हें बेटे का नामकरण कर दिया है. येलो कलर की आउटफिट में सोनम ने पति आनंद आहुजा और लाडले बेटे के साथ फैमिली तस्वीर शेयर की है.

