मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी छात्रा के कथित बॉयफ्रेंड समेत 2 लोगों को शिमला से हिरासत में लिया गया है. पंजाब पुलिस लड़के से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ चंडीगढ़ ले गई है. बवाल बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 दिन (19 और 20 सितंबर) के लिए पढ़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया है. यानी 2 दिन नॉन टीचिंग डे घोषित किया गया है. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का दावा है कि आरोपी छात्रा ने 50-60 लड़कियों के नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी VIDEO केस: शिमला से आरोपी छात्रा के कथित बॉयफ्रेंड समेत 2 लोगों को ले गई पंजाब पुलिस

Dharamjit Singh expelled from JCCJ जेसीसीजे ने विधानसभा में पार्टी के नेता रहे धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. धर्मजीत सिंह पर पार्टी विरोध गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.JCCJ core committee decides expel Dharamjit Singh

जेसीसीजे की बड़ी कार्रवाई: धर्मजीत सिंह जोगी कांग्रेस से निष्कासित

congress president election रायपुर में कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक हुई. इस मीटिंग में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके अलावा पीसीसी में सभी तरह के परिवर्तन और नियुक्ति का अधिकार भावी कांग्रेस अध्यक्ष को दिया गया है. इस मीटिंग में और क्या फैसले लिए गए Chhattisgarh pcc representatives Meeting in raipur. पढ़िए इस रिपोर्ट में PL Punia statement on Chhattisgarh Congress.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं: पीएल पुनिया

Five Naxalites surrender in Sukma सुकमा में पांच नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सली काफी खूंखार बताए जा रहे हैं. बुर्कापाल मिनपा और पिडमेल एनकाउंटर में यह नक्सली शामिल रहे हैं. सुकमा पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है Naxalites in Burkapal Minpa encounter Surrender.

सुकमा में पांच नक्सलियों का सरेंडर, बुर्कापाल और मिनपा मुठभेड़ में थे शामिल

रायगढ़ में लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है womans dead body found in backyard of home in Raigarh. यहां एक शख्स ने लिव इन रिलेशनशिप में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फरार हो गया. आरोपी ने लाश को 17 दिन तक दफनाए रखा. महिला के परिवारवालों की खोजबीन पर मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है Raigarh Kanti Yadav Murder Case.

रायगढ़ में प्यार का खौफनाक अंत, घर की बाड़ी से मिली महिला की लाश

सीएम भूपेश बघेल ने बालोद का दौरा किया CM Bhupesh Baghel Balod tour. बालोद दौरे में गुंडरदेही पहुंचने पर सीएम बघेल का जबरदस्त स्वागत किया गया CM Baghel gifted development works to Balod. सीएम ने बालोद को विकास कार्यों की सौगात दी. उसके बाद सीएम बघेल का ग्रामीणों ने अईरसा पकवान से तौलकर स्वागत किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के फायदे गिनाए.

CM Bhupesh Baghel Balod tour: गोधन न्याय योजना के बहाने सीएम बघेल का रमन पर हमला

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर वीके भतपहरी पर कार्रवाई हुई है. सीएम बघेल के निर्देश पर वीके भतपहरी को लोक निर्माण विभाग से हटाकर मंत्रालय से अटैच किया गया है. इस कार्रवाई के बाद अब प्रशासनिक हलकों में हड़कंप है.

PWD के इंजीनियर वीके भतपहरी पर कार्रवाई, जानिए क्या है वजह

सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर हैं CM Bhupesh Baghel Balod tour. गुंडरदेही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने आम जनता से बात की. इस दौरान ग्राम जेवर में सीएम को स्कूली छात्र छात्राओं ने सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की शिकायत की. सीएम ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई का आदेश दे दिया. प्राचार्या संगीता खोबरागड़े को निलंबित किया गया है.

बालोद में स्कूली विद्यार्थियों से बदसलूकी पर सीएम बघेल का एक्शन, प्रिंसिपल निलंबित

बॉलीवुड की मुखर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने (Richa Chadha On Boycott Trend) हिंदी फिल्मों को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड पर अपनी राय रखी है. सोशल मीडिया पर लंबे पोस्ट के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है.

बॉयकॉट ट्रेंड पर भड़कीं ऋचा चड्ढा, बोलीं- हैरान हूं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बकवास कहते हैं

भीलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स (bhilwara kings vs manipal tigers) का मुकाबला शुरू हो गया है. यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है.

Legends League Cricket Live, मैच के दौरान बिजली गुल, स्टेडियम में छाया अंधेरा, मैच रुका