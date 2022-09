छत्तीसगढ़ में चुनाव को एक साल बचा है. लेकिन पार्टियां अभी से वोटरों की घेराबंदी करने में जुटी है. इस बार चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएंगे या फिर जातिगत समीकरण (caste equation in Chhattisgarh) के आधार पर ये आने वाला वक्त बताएगा.लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने बयानों से प्रदेश की सियासत को थोड़ा गर्म जरुर कर दिया है. raipur latest news

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल दौरे से वापस रायपुर लौट आये हैं. मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनजाति मुद्दे पर हो रहे राजनीति पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है. साथ ही कई विषयों पर मीडिया के सवालों का सीएम ने जवाब दिया है.

लगभग महीने भर से धरने पर बैठे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने भूपेश सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है. उनका कहना है कि सिर्फ 9000 रुपये में उनके परिवार का गुजारा नहीं चल सकता. ऐसे में वे प्रदर्शनस्थल से घर जाकर क्या करेंगे. प्रदर्शनकारियों ने सीएम भूपेश बघेल से नियमितकरण या स्थायी करने पर आजीवन कांग्रेस की सदस्यता लेने और आने वाले चुनाव में उनकी ही सरकार बनवाने का वादा किया है.daily wage workers promised to make bhupesh government

statue breaking in raipur: रायपुर में सूर्य नमस्कार में लगी एक मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के बाद भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है. भाजपा ने कांग्रेस पर प्रदेश का सर्वनाश करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के किए भ्रष्टाचार को सुधारने का काम कर रही है. Surya Namaskar idols broken on Raipur Gaurav Path

राज्य महिला आयोग ने गुरुवार को महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की. एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए डॉ किरणमयी नायक ने कहा है कि मां से बच्चे को छीनना गंभीर आपराधिक कृत्य है.

Bastar Dussehra: बस्तर दशहरा में बारसी उतारनी रस्म शुक्रवार को निभाई गई. कारीगरों ने अपने औजारों और लकड़ियों की पूजा की और रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने का काम शुरू किया. barsi utarni ceremony

Baby Elephant fell into pit in Korba: कोरबा के कटघोरा वनमंडल में पिछले कुछ दिनों से हाथी डेरा डाले हुए हैं. आए दिन हाथी नेशनल हाइवे में घूमते दिख रहे हैं. इसी दौरान एक बेबी एलीफैंट हाइवे किनारे गड्ढे में गिर गया. हाथियों ने पहले खुद बच्चे को निकालने की कोशिश की. लेकिन जब वे उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो वे बेकाबू होकर यहां से वहां घूमने और चिल्लाने लगे. वन विभाग को जब इस बात की जानकारी मिली तो टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और बेबी एलीफैंट का रेस्क्यू किया.

Sons kept fighting over conversion जांजगीर चांपा जिला के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तनौद गांव में बुधवार को पिता की अंतिम ईच्छा पूरा करने भाई भाई आपस में लड़ते रहे. पिता छोटे बेटे के धर्मांतरण करने से नाराज थे, इसलिए अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं करने की ईच्छा जताई थी. दूसरे बेटे इसी वजह से आपस में उलझते रहे. इधर 4 बहुओं ने गांव की महिलाओं के साथ ससुर की मौत के बाद कंधा देकर अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया.Daughter in law performs last rites janjgir

नामीबिया (Namibia) से भारत लाए जा रहे चीतों को पहले जहां जयपुर लाया जाना था, वहीं अब जानकारी सामने आ रही है कि उनका विशेष बोइंग 747 विमान (Cargo Flight Of Cheetahs) ग्वालियर में लैंड होगा. लेकिन विमान के लैंड होने से पहले ही भारत लाए जा रहे चीतों की एक तस्वीर सामने आई है.

रोजर फेडरर दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते.

