Bhupesh Baghel statement on cost of electricity: बीते दिनों छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़े हैं. लेकिन गुरुवार को एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने बिजली के दाम और बढ़ने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि 15 से 18 हजार रुपये टन कोयला खरीदने का असली इफेक्ट दिखना अभी बाकी है. indications of increase in electricity prices

सीएम बघेल ने दिए बिजली के दाम और बढ़ने के संकेत

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है. इस घोषणा के बाद जनजाति समाज के लोगों ने राज्यपाल अनुसुइया उइके का आभार जताया है.

जनजाति के मुद्दे पर क्या बोलीं राज्यपाल अनुसुइया उइके, देखें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

inclusion of castes in ST: जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के बाद छत्तीसगढ़ में इसका श्रेय लेने पर राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी पीठ थपथपा रही है. भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने प्रेस वार्ता कर सीएम भूपेश बघेल से कई सवाल पूछ लिए. PC of tribal BJP leaders in Raipur

जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बाद क्रेडिट लेने की राजनीति शुरू

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रायपुर नाका पर बने रेलवे के अंडर ब्रिज को उद्घाटन से पहले ही खोलने को लेकर हंगामा बरपा. वार्ड पार्षद अरुण सिंह रहवासियों के साथ अंडरब्रिज खोलने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया. जिसके बाद वार्डवासी हंगामा करने लगे. आखिरकार वार्डवासियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. durg police

दुर्ग रायपुर नाका अंडरब्रिज खोलने को लेकर हंगामा, वार्डवासियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

दंतेवाड़ा के बड़ेगुडरा में डायरिया का प्रकोप है. यहां उल्टी दस्त से दो महिलाओं की मौत हुई है. गांव के 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं. स्वास्थ्य अमला गांव पहुंचा है. घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है.

दंतेवाड़ा में डायरिया का प्रकोप, बड़े गुडरा में दो महिलाओं की मौत

Minor raped in cafe: आजकल सोशल मीडिया दोस्ती करने का एक आम जरिया बन गया है लेकिन सोशल मीडिया फ्रेंड्स से संभलकर रहना भी जरूरी है. रायपुर में चंगोराभाठा की रहने वाली नाबालिग ने इंस्टा पर एक नाबालिग से दोस्ती की. दोनों के बीच कुछ दिन बात हुई. इसी बीच नाबालिग लड़के ने लड़की को कैफे में मिलने बुलाया. दोनों ने बैठकर शराब पी. लड़की जब नशे में धुत हो गई तो आरोपी नाबालिग ने उसके साथ घिनौना काम किया. लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत की. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

रायपुर के वसाखी कैफे में नाबालिग को पहले पिलाई शराब, फिर किया दुष्कर्म, इंस्टा में हुई थी दोस्ती

चीता लाने के लिए भारत का विशेष विमान नामीबिया पहुंच गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों की अगवानी करेंगे. भारत सरकार ने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त करार दे दिया था. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साल वन में 1948 में आखिरी चीता दिखा था. cheetah from namibia.

India Cheetah Project: चीते लाने के लिए नामीबिया पहुंचा टाइगर फेस वाला स्पेशल प्लेन

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उजबेकिस्तान पहुंच चुके हैं. एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रासंगिक मुद्दों, व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है. इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं.

SCO summit in Uzbekistan : बैठक में भाग लेने के लिए उजबेकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी

टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने कि घोषणा कर दी है.

टेनिस के बादशाह रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कबूतरबाजी मामले में सिंगर दलेर मेहंदी (Singer Daler Mehndi) को निचली अदालत से मिली दो साल की सजा रद्द कर दी है. इसके साथ ही उन्हें जमानत भी मिल गई है. दलेर मेहंदी के खिलाफ साल 2003 में मामला दर्ज हुआ था. इस केस में निचली अदालत ने 14 जुलाई 2022 को सिंगर को 2 साल की सजा सुनाई थी.

सिंगर दलेर मेहंदी को हाई कोर्ट से राहत, कबूतरबाजी मामले में मिली दो साल की सजा रद्द