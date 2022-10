politics on reservation in chhattisgarh.छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हो गया है. निगम मंगलों में नियुक्ति खासकर अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष केपी खांडे को बनाए जाने का बीजेपी विरोध कर रही है tribal reservation politics. बीजेपी ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आरक्षण पर दोगली राजनीति कर रही है. BJP target Baghel government on tribal reservation

बीजेपी ने केपी खांडे की नियुक्ति का किया विरोध, कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का वंशज पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Trible dance festival 2022: 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2022 के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा. रविवार को रशिया और न्यूजीलैंड से कलाकारों की टीम रायपुर पहुंची.इस दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने दोनों देशों से आए कलाकारों का स्वागत किया.

आदिवासी नृत्य महोत्सव का खुमार: रायपुर पहुंचे विदेशी कलाकारों ने एयरपोर्ट पर किया डांस पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Rajyotsava 2022 छत्तीसगढ़ विकास की रफ्तार में तेजी से कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहा है Singer Aaru Sahu. 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ. इस वर्ष एक नवंबर को छत्तीसगढ़ 22 साल का हो रहा है Singer Aaru Sahu opinion on Chhattisgarhi music . इन 22 वर्षों के सफर में छत्तीसगढ़ ने कई क्षेत्रों में विकास के आयाम स्थापित किए हैं. उद्योग, अर्थव्यवस्था,शिक्षा, खेल, सामाजिक सुरक्षा, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, फिल्म और लोककला हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ समृद्ध होता जा रहा है.

लोकगीतों से छत्तीसगढ़िया संस्कृति को मिल रहा बढ़ावा : गायिका आरू साहू पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Sickle Cell Research Center in chhattisgarh मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकलसेल रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बनाये गए नये सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया.

छत्तीसगढ़ में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का सिकलसेल रिसर्च सेंटर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

child bites snake in jashpur जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के पंडरापाठ में पहाड़ी कोरवा जनजाति के बालक को एक नाग सांप ने काट लिया. सर्पदंश के बाद बालक ने सांप को इस कदर काटा कि नाग सांप की मौत हो गई. इसकी खबर बालक के परिजनों को हुई, तो उन्होंने तत्काल बालक का इलाज कराया और बालक की जान बच गई.

जशपुर में नाग सांप के डसने पर गुस्साए बच्चे ने सांप को दांत से काटा, सांप की हुई मौत बच्चा जीवित पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rajnandgaon Crime news राजनांदगांव में नशे का सामान जब्त किया गया है. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 18 लाख से ज्यादा का पान मसाला और तंबाकू जब्त किया है. नशे के सामान की तस्करी कहां हो रही थी. इसका खुलासा नहीं हो पाया है.

राजनांदगांव में 18 लाख से ज्यादा का पान मसाला और तंबाकू जब्त पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से बड़ी संख्या में लोग नदी में जा गिरे (morbi cable bridge collapsed). बचाव कार्य जारी है. 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर जानकारी ली. पीएम ने हादसे में जान गंवाने वालों में से प्रत्येक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है. गुजरात सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का एलान किया है. राजकोट से भाजपा सांसद मोहनभाई कल्याणजी कुंडेरिया ने कहा कि '60 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं.' गुजरात के पंचायत मंत्री बृजेश मेरजा ने भी कहा कि '60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.' रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के कमांडो भेजे गए हैं.

Gujarat bridge collapse : मोरबी में केबल ब्रिज टूटा, 60 से ज्यादा की मौत, रेस्क्यू के लिए भेजे गए गरुड़ कमांडो पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नवंबर में आपको बैंक में काम है तो छुट्टियों पर नजर जरूर डाल लें, इस महीने 10 दिन बैंक बंद रहेंगे (Banks will remain closed for 10 days in November). किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों पर डालिए नजर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेलंगाना सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का आदेश जारी किया. किसी भी मामले में जांच के लिए मामले के आधार पर पूर्व सहमति आवश्यक है. Telangana withdraws consent to cbi.

तेलंगाना : KCR का बड़ा फैसला, राज्य में किसी भी जांच के लिए CBI को लेनी होगी सहमति पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पांच विकेट से हरा दिया है. मैच में भारतीय फील्डर्स ने निराश किया. भारत की खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए मार्करम ने 41 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली. वहीं, डेविड मिलर ने 46 गेंदों पर 59 रन बनाए और नाबाद रहे. (IND vs SA T20 World Cup)

IND vs SA : मार्करम और मिलर का अर्धशतक, द. अफ्रीका ने भारत को पांच विकेट से हराया पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें