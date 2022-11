Himachal Assembly Elections 2022 हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचार मैदान में डटे हुए हैं. शुक्रवार को कांगड़ा में कांग्रेस ने रैली की. इस रैली की अगुवाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की. छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी इस रैली में बीजेपी पर हमलावर दिखे. सीएम भूपेश बघेल चार दिनों के हिमाचल दौरे पर हैं. यहां वह कांग्रेस की और कई सभाओं को संबोधित करेंगे.CM Bhupesh In Himachal Kangra

गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया का नाम प्रमुख है.

deduction of reservation of tribals in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. राजभवन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अब इस मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बघेल सरकार को पत्र लिखकर आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के रुख के लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है.Chhattisgarh Governor Anusuiya Uikey

bjp targets Congress spokesperson Sushil Anand भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का पलटवार सियासी घमासान की वजह बना हुआ है. सुशील आनंद शुक्ला ने अजय चंद्राकर को लंपट कह दिया. जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया. इस मुद्दे पर ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप शुरु हो गया.Sushil Anand Shukla on controversial statement

Jagdalpur crime news जगदलपुर एसपी के सामने तीन लाख के ईनामी नक्सली ने सरेंडर किया है. नक्सली के मुताबिक उसने पुलिस के आमचो बस्तर आमचो पोलिस अभियान से मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.

ट्विटर ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. बता दें कि एलन मस्क ने पिछले सप्ताह ट्विटर के सीईओ पराग के साथ सीएफओ और कुछ अन्य अधिकारियों को निकाल दिया था.

Kanker latest news कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है. दो दिनों से चल रहे इस विवाद में थाना घेराव से लेकर दफन की गई महिला के शव निकाले जाने को लेकर मामला गर्म हो गया है. शव निकालने के बाद अब ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने हैं. ग्रामीण धर्म परिवर्तन करने वाली महिला के शव को बाहर दफन करने की मांग पर अड़े हुए है.

bemetara latest news बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल (उत्तर बुनियादी शाला) में शिक्षकों की कमी सहित कई मांगों को लेकर पालकों ने स्कूल में जड़ा ताला जड़ दिया है. वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी बीईओ बीआरसी ने मौके पर पहुंचकर पालकों के साथ बातचीत कर उन्हें समझाया.

trains canceled in November दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दीवाली के बाद छत्तीसगढ़ के यात्रियों को फिर से झटका दिया है. शुक्रवार को रेलवे ने लगभग 45 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे ने ट्रेन रद्द करने के पीछे पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत दोहरीकारण का कार्य को कारण बताया.

petrol diesel price Raipur today पिछले कई महीने से पेट्रोल डीजल के दाम देशभर में स्थिर है. छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल का रेट ना घटा है ना बढ़ा है. आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं. रायपुर में पेट्रोल का रेट ₹ 102.44 रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट 95.42 रुपये प्रति लीटर है. Chhattisgarh news

