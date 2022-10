मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दिवाली मनाने अपने गृह ग्राम कुरूदडीह पहुंचे. उन्होंने परिवार जनों के साथ विधि-विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गांव की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत सुआ नृत्य का भी अवलोकन किया.

सीएम भूपेश बघेल ने गृहग्राम में मनाई दिवाली, लक्ष्मी माता से मांगा ये आशीर्वाद पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक और पूरे देश में रौशनी का त्यौहार दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है Panchayat teachers widows protest on Diwali. वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिलाएं और बच्चे विरोध प्रदर्शन को मजबूर हैं protest on Diwali in raipur. आखिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. क्या है पूरा मामला उसे जानने के लिए इस रिपोर्ट को पढ़िएPanchayat Teachers Compassionate Association.

पूरा देश मना रहा दिवाली, लेकिन रायपुर में महिलाएं और बच्चे विरोध प्रदर्शन को मजबूर ! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री (Rishi Sunak new UK Prime Minister) होंगे. पूर्व वित्त मंत्री सुनक को आधिकारिक रूप से कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है. 42 वर्षीय सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक, PM मोदी ने दी बधाई पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dead frog found in wine bottle at Korba कोरबा में देसी शराब की बोतल में मरा हुआ मेंढ़क मिला. जिसके बाद यहां बवाल मच गया. शराब प्रेमी लोगों ने इस घटना के बाद जमकर बवाल काटा है. ग्राहक को दूसरी बोतल देने के बाद मामला शांत हुआ.korba latest news

कोरबा में सील पैक देसी शराब की बोतल में मिला मेंढ़क, मचा हंगामा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

चक्रवात सितरंग ने सोमवार को बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई. एक ईंट की रेलिंग और पेड़ों के गिरने से एक परिवार के तीन सदस्यों सहित कम से कम सात लोगों की जान चली गई.

बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग ने ली 7 लोगों की जान पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

solar eclipse 2022 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 लगने जा रहा है. इस दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि है. यह सूर्यग्रहण भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिखाई देगा. आइए पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी से ग्रहण के दौरान राशि पर पड़ने वाले प्रभाव, दुष्प्रभाव और उससे निपटने के उपाय के बारे में जानते हैं.

solar eclipse 2022: सूर्य ग्रहण पर इन उपायों को अपनाएं, हो जाएंगे मालामाल पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें