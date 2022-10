छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान आया है. सिंहदेव ने कहा है कि, ''छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती. छत्तीसगढ़ के 61 विकास खंडों में शराबबंदी होगी. ट्राइबल क्षेत्र में शराबबंदी नहीं होगी. मुझे लगता है कि शराब बंदी लागू करना बहुत कठिन होगा.

छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती: टीएस सिंहदेव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदार के दर पहुंच रहे (PM Modi visit Kedarnath) हैं. इस बार पीएम मोदी भगवान बदरी विशाल के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे (PM Modi visit Badrinath). अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी (PM Modi Uttarakhand tour) केदारनाथ, बदरीनाथ और हेमकुंड साबिह में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे (PM Modi will lay foundation stone).

केदारपुरी में पूजा फिर केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास, देखें PM का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बूढ़ातालाब दो थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आता है. लेकिन इनके दायरों के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे. दरअसल तालाब के अंदर यानी पानी का हिस्सा पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में आता है. पानी के अंदर यदि किसी व्यक्ति की लाश मिलना या किसी भी तरह का मामला सामने आता है तो उसकी जांच पुरानी बस्ती थाना पुलिस करती है, जबकि इस बूढ़ातालाब का आधे से ज्यादा हिस्सा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां एक नहीं.. दो थाना क्षेत्र की पुलिस करती है जांच

Diesel theft racket in Korba छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दबिश से एक बड़ा कोयला घोटाला उजागर हुआ. इसके केंद्र में कोरबा जिले का कोयला है. बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधियों और मजदूर नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाला की तरह ही कोरबा जिले में डीजल का गोरखधंधा चल रहा है. यदि ठोस कार्रवाई की जाए तो कोयला घोटाला की तरह ही एक बड़ा डीजल घोटाला सामने आएगा.

कोरबा में कोयला घोटाला सामने आया, क्या डीजल पर भी है ED की नजर!

अमलेश्वर थाना में दिनदहाड़े एक ज्वेलरी संचालक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ने जेवर खरीदने के नाम पर पहले ज्वेलरी शॉप में घूसे. इसके बाद दोनों आरोपियों ने दुकान संचालक की गोली मार दी. और फिर दुकान से कीमती आभूषणों को लूट कर फरार हो गये. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाशी में जुटी है.

दुर्ग में ज्वेलरी संचालक की गोली मारकर हत्या, वारदात CCTV में कैद

raipur crime news राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की बारहमी से हत्या कर दी है. दोनों की मौत होने के बाद आरोपी ने खुद थाने में पहुंच कर सरेंडर कर दिया. पारिवारिक विवाद की वजह से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है. डीडी नगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रायपुर में पति ने की पत्नी और सास की हत्या, मरते दम तक रॉड से करता रहा वार

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 10 लाख कर्मियों के नियुक्ति अभियान की शुरुआत शनिवार को करेंगे. इसी क्रम में 75 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे.

प्रधानमंत्री शनिवार को रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे (Mallikarjun Kharge will take charge as congress chief). पार्टी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारी में जुटी है. खड़गे का पदभार संभालने का कार्यक्रम कांग्रेस के लिए ताकत दिखाने का भी मौका है, वह इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

खड़गे की ताजपोशी पर पार्टी की ताकत दिखाएगी कांग्रेस

Diwali 2022 दिवाली का पर्व में लोग माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं. धन वर्षा के लिए लोगों के द्वारा लक्ष्मी गणेश मूर्ति की पूजा की जाती है. यह मूर्तियां अलग अलग धातु की बनी होती है. आइए आपको बताते हैं कि इस दिवाली में किस धातु के बने लक्ष्मी गणेश मूर्ति की पूजा करने से आपके घर में धन वर्षा होगी.

इस दिवाली में किस धातु के लक्ष्मी गणेश मूर्ति की पूजा करने से होगी धनवर्षा? जानिए