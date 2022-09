गुजरात में इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की सहायता करने वाले 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के (आईपीएस) अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को 30 अगस्त को सेवा से हटा दिया गया था.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti on Gyanvapi) ने ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi mosque case) में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही है. इसलिए मस्जिद-मंदिर के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर रही है.

आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत आज चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के साथ ही वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे. सोमवार को कांग्रेस ने मोहन भागवत को मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रण दिया था.

Expansion of BJP in Bilaspur बिलासपुर में बीजेपी विस्तार करने में जुटी है. छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर पहुंचे. यहां के मस्तूरी विधानसभा में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया. इस सम्मेलन में 170 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

Politics on Minister Kawasi Lakhma statement छत्तीसगढ़ में आदिवासी और भगवान का मुद्दा गरमा गया है. आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सीएम बघेल को छत्तीसगढ़ का भगवान बताया है Kawasi Lakhma statement CM Baghel God of Chhattisgarh. कवासी लखमा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के पूर्वज आदिवासी थे. लखमा के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया है. बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है. बघेल और लखमा पर बीजेपी प्रवक्ता कृष्णमूर्ति बांधी ने सवाल दागे हैं Lakhma says ancestors of CM Baghel was tribal .

छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए है.व्यायाम द्वारा TET 2022 की परीक्षा 18 सितम्बर को आयोजित की जाएगी.

councilor Anita Ravindra Gupta Bharti sells dosa अंबिकापुर की एक ऐसी पार्षद हैं जो डोसा बेचती हैं. पार्षद अनीता रविंद्र गुप्त भारती दिनभर लोगों की सेवा में लगी रहती हैं और शाम को लोगों को स्वादिष्ट जायका अपने हाथों से बनाकर खिलाती हैं. आखिर पार्षद बनने के बाद भी यह लोगों को क्यों डोसा बेच रही है. इन सब सवालों का जवाब ईटीवी भारत ने खुद अनीता रविंद्र गुप्त भारती से जाना.

Drinking water supply disrupted in Raipur रायपुर वासियों के लिए बुधवार का दिन जल संकट वाला होगा. क्योंकि बुधवार की शाम को रायपुर के कई इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं होगी. बताया जा रहा है कि बिजली मेंटेनेंस कार्य की वजह से वाटर सप्लाई प्रभावित होगी. Water supply interrupted due to electricity maintenance

road accident in raipur रायपुर में बियर का परिवहन कर रहा वाहन पलट गया. इस हादसे में कुछ बियर की बोतलें टूट गई है. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. इस हादसे के बाद पुलिस की मौजूदगी की वजह से यहां पर लूटपाट की घटना नहीं हुई.Vehicle carrying beer overturned in Raipur

विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पास ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर हैं. वो भारत में तीसरे सबसे ज्‍यादा ट्विटर फॉलोअर वाली शख्‍सियत हैं.

