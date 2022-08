political crisis in Jharkhand झारखंड में सियासी संकट की हलचल अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है. झारखंड की यूपीए सरकार के विधायकों को रायपुर में शिफ्ट कराया गया है. शाम पांच बजे विधायक इंडिगो फ्लाइट से रांची से रायपुर पहुंचे. रायपुर में सभी विधायकों को नया रायपुर के मेफेयर लेक व्यू रिसॉर्ट में ठहराया गया है.Jharkhand political crisis

National Crime Records Bureau राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से मंगलवार को रिपोर्ट जारी की गई. ब्यूरो की तरफ से जारी कि गए आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ें हैं. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 70 अंको के साथ देश में दूसरे स्थान पर है.Chhattisgarh unsafe for senior citizens

छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ निशाना साधा है.

Special arrangements for Jharkhand MLA in Raipur झारखंड के विधायकों को रायपुर में शिफ्ट किया गया है. सभी विधायकों के लिए महंगे कमरे बुक किए गए हैं. मेफेयर रिसॉर्ट में विधायकों का खास ख्याल रखा जा रहा है (Jharkhand MLA in Raipur). लेकिन झारखंड के विधायकों के रिसॉर्ट पहुंचने से पहले यहां शराब पहुंचाए जाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है. जानिए क्या है पूरा मामला. Liquor arrangement for Jharkhand MLA at Mayfair Hotel

झारखंड का राजनीतिक संकट (Jharkhand political crisis) और गहराता नजर आ रहा है. रांची से यूपीए के विधायक रायपुर शिफ्ट हो गए हैं. वहां पर एक रिसॉर्ट में कई कमरे 30 और 31 अगस्त के लिए बुकिंग की गई है. जानिए उस रिसॉर्ट के कमरे के एक दिन का किराया.

NCRB द्वारा अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करने के बाद प्रदेश सरकार पर भाजपा हमलावर है. रिपोर्ट आने के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार को घेरा है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमाण्डर की भर्ती 2021 आयोजित की गई. इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 70 हजार 741 अभ्यर्थी प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए पात्र पाये गये हैं.

एक बार फिर सरगुजा में बाघ ने दस्तक दे दी है. इस बार बलरामपुर जिले के अमझर नाले के पास लोगों ने बाघ को सड़क पार करते देखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा को इजाजत नहीं दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया है. कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी थी. Ganesh Chaturthi at Idgah Maidan Bengaluru.

अफगानिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट (Asia Cup 2022) के ग्रुप बी मैच में मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट से जीत दर्ज की. बांग्लादेश से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगान टीम ने तीन विकेट खोकर 18.3 ओवर में 131 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया.

