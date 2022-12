corona new variant bF7 चीन से आई खबरों और तस्वीरों ने पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर कोहराम मचा दिया है. (corona new variant bf7 found in India ) कोरोना के न्यू वैरियंट bF7 के चार मरीज देश में मिले हैं. तीन गुजरात और 1 मरीज ओडिशा में मिला है. (situation in Chhattisgarh after corona new variant) (Current status of Corona in Chhattisgarh ) अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए हर मोर्चे पर राहत भरी खबर है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं है. (cases of omicron subvariant bf 7) यानी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितो की संख्या 0 है. जो प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर है.china covid variant in india

भारत में चीन वाला कोरोना वायरस BF.7, छत्तीसगढ़ में कोविड 19 की मौजूदा स्थिति जानिए पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल CM Bhupesh Baghel ने राहुल गांधी Rahul Gandhi की यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के लिखे गए पत्र को लेकर बयान दिया है.सीएम भूपेश ने कहा कि जब कोरोना था तो केंद्र नेचुनाव की अनुमति दे दी और जब नहीं है तो यात्रा रोकने के लिए कह रहे हैं.वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक Reservation Amendment Billपर सीएम ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने लागू की है उसी व्यवस्था पर हमने आरक्षण देने की तैयारी की है.लेकिन बीजेपी इसमें अड़ंगा डाल रही है. CM Bhupesh lashed out at BJP

आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर बरसे सीएम भूपेश, भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्र की चिट्ठी से भी नाराज पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय कर रहे हैं. कांग्रेस की माने तो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ा जन-सैलाब देखने को मिल रहा है. लेकिन अब देश में कोविड के नए वेरिएंट बीएफ-7 ने दस्तक दे दी है. ऐसे में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रोटोकॉल के तहत राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी है. इस विषय पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव से बात की. देखिए उन्होंने इस बारे में कौन सी बातें कहीं.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कोविड प्रोटोकॉल पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव से खास बातचीत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिखरते रिश्तो को जोड़ने में सखी सेंटर सेतु का काम कर रहा है. (love affair and domestic violence case increased) चाहे पति पत्नी में अनबन का मामला हो या प्रेम प्रसंग के चलते युवतियों का घर से भागना. सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं से जुड़ी हर तरह की समस्याओं के समाधान में मददगार साबित हो रहा है. यही वजह है कि रायपुर सखी वन स्टॉप सेंटर में 2015 से अब तक 5955 मामले आए हैं. जिसमें 4799 प्रकरणों का निराकरण किया है. (raipur news update)

रायपुर में प्रेम प्रसंग और घरेलू हिंसा के मामले बढ़े, बिखरते रिश्तों को जोड़ रहा सखी सेंटर पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराबियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है. (Dog hanged in Raipur Amlidih ) शराब दुकान के पास घूमने वाला एक कुत्ता शराबियों की क्रूरता का शिकार बना. (Dog killed for barking at drunkards in raipur ) अज्ञात अपराधियों ने कुत्ते का पैर बांधा फिर उसके गले में फांसी का फंदा डालकर डॉगी को मौत के घाट उतार दिया (raipur crime news). बताया जा रहा है कि अज्ञात शराबियो ने इस घटना को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि कुत्ता उनके ऊपर भौंक रहा था. ( Dog brutally murdered in Raipur)

रायपुर में इंसान बना जानवर: अमलीडीह में डॉगी को फांसी पर लटकाया, शराबियों पर आरोप पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नक्‍सली उन्‍मूलन अभियान के तहत नक्‍सली कुमारी हेमला ने बुधवार को कांकेर जिले के अंतागढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. female Naxalite surrendered in dantewada हेमला के ऊपर एक लाख रुपये का इनाम था. पुलिस ने बताया कि "महिला नक्‍सली पिछले कई साल से इलाके में सक्रिय थी" Lone Varratu campaign in Dantewada आत्‍मसमर्पण करने से महिला नक्‍सली को लोन वर्राटू अभियान के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाएगी. बता दें कि महिला नक्‍सली हेमला 2017 और 2018 में हुए नक्‍सली मुठभेड़ में शामिल थी." dantewada news update

दंतेवाड़ा में इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, लोन वर्राटू अभियान के तहत दी जाएगी राशि पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कलिंगा यूनिवर्सिटी Kalinga University assault case में बीते दिनों दो छात्र गुटों में हुई भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ. इस मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने दोषी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. लेकिन NSUI ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार Registrar of Kalinga University से मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी छात्रों को 24 घंटे के भीतर निलंबित करने का आवेदन दिया है. NSUI ने चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर छात्रहित में वो आंदोलन Demand to cancel admission of guilty students करेगी.

कलिंगा यूनिवर्सिटी मारपीट मामला : दोषी छात्रों का एडमिशन निरस्त करने की मांग पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें