रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. bhupesh cabinet meeting raipur साल 2022 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में old pension scheme को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है. Bhupesh cabinet last meeting of year केबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केन्द्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया.

Bhupesh Cabinet Meeting पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक

भूपेश कैबिनेट के निर्णय को लेकर भाजपा ने घोर आपत्ति जताई BJP objected to decision of Bhupesh cabinet है. उन्होंने जहां एक और शासकीय कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना में कंडीशन लाने को छलावा बताया है तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों के लिए आवंटित की गई राशि को कमीशन खोरी का माध्यम करार दिया है. कैबिनेट की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी BJP leader OP Chaudhary target Baghel government ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मोहरा बनाकर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच उलझा रही है.

कर्मचारियों को ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में उलझा रही भूपेश सरकार: ओपी चौधरी

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे. उन्होंने उक्त बातें एक साक्षात्कार में कहीं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित करना और नफरत को समाप्त करना है. पढ़िए पूरी खबर...

राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे : कमलनाथ

सरगुजा में दूध की रकम के विवाद में मारपीट की घटना सामने आई sitapur Pregnant woman beaten for milk money है. यहां ग्वाले ईश्वर यादव और उसके साथियों पर पर मारपीट का आरोप लगा है Fighting over milk money in Surguja. इस मारपीट और पिटाई की घटना में एक गर्भवती महिला को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई milk money unborn child dies in surguja. पुलिस ने दो आरोपी में से एक को गिरफ्तार किया है.

surguja crime news सरगुजा में दूध का पैसा नहीं देने पर हैवानियत, गर्भवती महिला से मारपीट, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत

दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ पिछले 73 दिनों से अपनी 1 सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. Compassionate Association protest in raipur शुक्रवार को दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया. raipur news update जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का पुतला बनाकर मुंडन कराया और अपने बाल को अर्पित किया.

रायपुर में पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का ऐलान, वादा पूरा नहीं होने पर कराएंगे मुंडन, सीएम बघेल को करेंगे बाल अर्पण !

बालोद में गुरुवार को एक हाई प्रोफाइल मामला थाने पहुंचा. BJP leader accused of rape एक महिला ने शहर के बड़े डॉक्टर और भाजपा के मेडिकल सेल के कॉर्डिनेटर पर नशे की दवाई खिलाकर रेप का आरोप लगाया है. Coordinator of Balod BJP Medical Cell महिला के साथ उसके पिता भी डॉक्टर के क्लीनिक पहुंचे और आरोपी भाजपा नेता पर उसकी बेटी को अपनाने का दबाव बनाया. काफी हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता सहित पूरे परिवार को थाने लेकर पहुंची. जिसके बाद आरोपी भाजपा नेता और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

बालोद में भाजपा नेता पर रेप का आरोप, मोबाइल रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा, नशे की गोली खिलाकर यौन शोषण !

अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल Ambikapur Medical College Hospital में मानवता की मिसाल पेश की जा रही है. यहां नियमों से हटकर बिना शासन के सहयोग से विशेष संरक्षित जनजाति के लोगों को मुफ्त में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा tribes get free food at Ambikapur Medical College Hospital है. अस्पताल की ही कैंटीन के बाहर के अलग कार्नर बनाया गया है, जहां पहाड़ी कोरवा, कोरवा और पंडो जनजाति के मरीज के साथ आने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त में भोजन कराया जाता है.

अंबिकापुर की 'मानवता' भर रही आदिवासियों का पेट, यहां आदिवासियों को मिलता है मुफ्त में भोजन