प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया. इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मे ट्वीट किया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है. पीएम मोदी ने इस साल अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने को याद किया. उन्होंने आगे लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, जो हमेशा याद रहती है काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से.

पीएम मोदी की मां हीरा बेन का निधन

ब्राजील के फुटबॉल स्टार प्लेयर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. बता दें, पेले को दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में गिना जाता है. वे पिछले कुछ समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे. 20वीं सदी के महान फुटबॉलर पेले को कोलन कैंसर था.

नहीं रहे फुटबॉल के जादूगर पेले, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

नए साल से पहले ही छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को झटका Shock to electricity consumers of Chhattisgarh लगा है. कंपनी ने राज्य में वीसीए (वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) चार्ज बढ़ा increased vca charge rate electricity दिया है, जिसका असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ने के पीछे उन्होंने कोयला और डीजल के दामों में वृद्धि होना बताया है. जिसके कारण एनटीपीसी ने बिजली के दाम में वृद्धि कर दी है.

कोयला और डीजल के दामों में वृद्धि के कारण बिजली के दाम बढ़े: सीएम भूपेश बघेल



शहर में अपराधियों के हौसला इतने बढ़ते जा रहा है कि अब पुलिस और आबकारी अधिकारियों पर हमला भी होने लगे हैं, तो आम लोगों की बात ही छोड़ो दीजिए. Villagers attacked police team in kawardha ताजा मामला जिले के सिंघनपुरी थाना क्षेत्र के भेंड्रा नवागांव का है. take action against illegal liquor जहां गुरुवार दोपहर आबकारी और पुलिस के 15 लोगों की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया. जिसके बाद पुलिस और आबकारी अधिकारियों ने भागकर जान बचाई. मारपीट में आबकारी उप निरीक्षक, महिला नगर सेना आरक्षक, दो हवलदार और ड्राइवर घायल हो गए. सभी घायलों को जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया है.

कवर्धा में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, अवैध शराब पर कार्रवाई से भड़के गांववाले

सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा के दाढ़ी CM Bhupesh Baghel on Bemetara tour पहुंचे. सीएम बघेल का बुढ़ा देव मंदिर के प्रवेश द्वार पर से सुना नाच से भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर समाज के लोगों ने उनको सूत की माला और महुआ फूल पहनाकर अभिनंदन किया गया. जिसे कोया फूल भी कहा जाता है. सीएम ने ग्राम दाढ़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का ऐलान किया है. सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम CM Bhupesh Baghel bhent mulaakaat karyakram के तहत छात्र पीयूष जायसवाल से बातचीत की. 14 साल की उम्र में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं. सीएम ने पीएचडी छात्र का सम्मानित किया. इस दौरान संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे वरिष्ट कांग्रेसी नेता प्रदीप चौबे मौजूद थे.

दाढ़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का सीएम बघेल ने की घोषणा, नांदघाट में की सौगात की बारिश

छत्तीसगढ़ विधानसभा Chhattisgarh Legislative Assembly में 2 दिसम्बर को आरक्षण बिल पारित हुआ था. आरक्षण बिल राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करने पर गुरुवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे NSUI state president Neeraj Pandey ने संयुक्त प्रेसवार्ता का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है. इस दौरान पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत postcard campaign start chhattisgarh की गई.

कांग्रेस और एनएसयूआई ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रेसवार्ता, पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया. दोनों एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे. पूरा शेड्यूल यहां पढ़िए... (CBSE announced date of 10th and 12th board exam)

CBSE 2023 बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से

रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ Late Panchayat Teachers Compassionate Association अपनी 1 सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 72 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इस दौरान सरकार को जगाने के लिए कई तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं. गुरुवार को दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के द्वारा मुंडन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मुंडन कार्यक्रम में गुरुवार को पुरुषों का मुंडन हुआ है. सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती है, तो आगामी दिनों में दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवा भी मुंडन होंगी. अनुकंपा संघ में आक्रोश और जमकर नाराजगी भी देखने को मिली. सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई.

रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर मुंडन संस्कार

छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को नए साल का तोहफा Policemen promotion list in chhattisgarh मिला है. राज्य के 77 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला है. प्रदेश के 77 सब इंस्पेक्टर अब इंस्पेक्टर (टीआई) बना दिए गए chhattisgarh si promoted to inspector rank हैं. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में अलग अलग जिलों के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं. जिन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया है. इसमें रायपुर जिले से नौ उपनिरीक्षक पदोन्नत हुए हैं, जिसमें अमित कुमार कश्यप, योगेश कुमार कश्यप, भेख लाल चंद्राकर, राना सिंह ठाकुर, मुकेश सिंह, लालमन प्रसाद साहू, शशांक सिंह, सेराज खान और तापेश्वर सिंह नेताम शामिल हैं.

Chhattisgarh News: नए साल में पुलिसकर्मियों को तोहफा, 77 सब इंस्पेक्टर बने टीआई