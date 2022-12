जांजगीर चाम्पा के कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया Forgery in Janjgir through fake signature of CM Baghel. जब मुख्यमंत्री के लेटर पैड में कलेक्टर को सम्बोधित करते हुए समग्र शिक्षा में डीकेश्वर साहू को कलेक्टर दर में भृत्य की नौकरी देने के आदेश दिए गए forgery in janjgir for peon job. पत्र के स्वरुप और लिखावट को देखने के बाद अधिकारियों को पत्र के फर्जी होने का शक हुआ. कलेक्टर के आदेश पर जिला मिशन संचालक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर मामले में एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने राजस्थान के नागौर में बड़ा बयान दिया है. Chhattisgarh BJP incharge Om Mathur भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने एक बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि (BJP Senior Leader Om Mathur Challenged PM Modi ) वो जहां खूंटा गाड़ देते हैं उसे कोई हिला नहीं सकता. यहां तक कि पीएम मोदी भी उसे हिला नहीं सकते हैं. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर वो किसी का टिकट फाइनल कर दे तो उसे पीएम मोदी भी नहीं काट पाएंगे.

छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. Politics on reservation in Chhattisgarh आरक्षण के मामले को लेकर राज्यपाल सहित पक्ष विपक्ष के कई बयान सामने आ चुके हैं. इतना ही नहीं आदिवासी समाज के लोग भी आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद है. brijmohan agrawal press conference इस बीच एक बार फिर भाजपा ने आरक्षण के मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है, विपक्ष ने राज्य सरकार से इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है, वहीं सरकार के द्वारा राज्यपाल को लेकर की जा रही टिप्पणी पर भी पलटवार करते हुए भाजपा ने पूरी सरकार से इस्तीफे की मांग की है. raipur news update भाजपा का आरोप है कि एक छोटे से चुनाव के लिए यह बिल बिना तैयारी के हड़बड़ी में लाया गया है.

छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 बिल को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल अब आमने सामने हैं. राज्य सरकार ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि उन्हें Reservation Amendment Bill पर हस्ताक्षर करना ही नहीं है. प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने इस बारे में कहा कि Governor of chhattisgarh ने जो सवाल उनसे पूछे थे उसका जवाब दे दिया गया है लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगी.Politics on reservation in Chhattisgarh इसलिए अब केवल तीन ही विकल्प उनके पास है.

छत्तीसगढ़ में ईडी की दबिश और गिरफ्तारियों के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है. Politics in Chhattisgarh on action of ED and EOW इसके जवाब में अब राज्य सरकार ईओडब्ल्यू के माध्यम से पलटवार करने की तैयारी की है. जिसके तहत भाजपा शासनकाल के 15 साल में किए कार्यों की फाइल खोली जाएगी है. इससे भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है या फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है. raipur latest news ईटीवी भारत ने इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश की.

नारायणपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया है. naxal banner in narayanpur नक्सलियों ने गोटा गांव में गोंगला चौक पर बैनर टांग कर टावर का विरोध किया है. naxals opposing mobile tower माओवादियों ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को काम बंद कराने की चेतावनी भी दी है. आदेश नहीं मानने पर सरपंच और उपसरपंच के हाथ पैर काटने की धमकी दी है. यह घटना बुधवार की बताई जा रही है

सरगुजा के सीतापुर से 12 वर्षीय नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. Gang rape of minor in Surguja पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. police arrested two accused जानकारी के अनुसार आरोपी युवक नाबालिग को बहला फुसला आकर अपने साथ ले गए थे. sarguja news update फिर उन्होंने बारी बारी से उसके साथ तीन दिनों तक अनाचार किया. Surguja Crime News वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिक को भटकने के लिए छोड़कर फरार हो गए थे.

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक कृषि क्षेत्र में बिजली तार के संपर्क में आने से एक नर हाथी की मौत Elephant death in Jashpur हो गई Elephant dies of electrocution in Chhattisgarh घटना जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र के कुरडेग गांव की है. मंगलवार और बुधवार की रात को हाथियों का एक झुंड कुरडेग में घुस आया था. यहां हाथियों का यह झुंड गेहूं के एक खेत से गुजर रहा था. इसी दौरान खेत में पानी सिचंने के लिए बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में एक नर हाथी आ गया. Chhattisgarh Jashpur district इस घटना में हाथी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई.

कोरबा शहर के दर्री थाना क्षेत्र में एक मेडिकल व्यवसाई ने आत्महत्या कर ली है. medical businessman sucide in korba मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. police found suicide note जिसमें लिखा है कि वह बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था. korba news update पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. medical businessman committed suicide due to debt सुसाइड करने वाला मेडिकल कारोबारी युवा था. वह अपने परिवार का मुखिया था. उसके कंधों पर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी. इस घटना के बाद पूरा परिवार बिखर गया है.

