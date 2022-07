छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों की शहरी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही Police broke the arms supply chain of Naxalites in Bastar) है. बस्तर पुलिस का दावा है कि सप्लाई चेन प्रभावित होने से नक्सली लगातार कमजोर हो रहे हैं. अब नक्सलियों के पास देसी हथियार ही बचे हैं.

एक निजी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार रोहित रंजन ने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में राहुल गांधी के बयान को लेकर गलत खबर चला दी थी. इस मामले में अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची. अब गाजियाबाद पुलिस के साथ उनका विवाद हो गया है. इसी बीच नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

बॉलीवुड अदाकारा भाग्यश्री बस्तर की दीवानी (Bollywood actress Bhagyashree visits Bastar) हो गई है. बस्तर दौरे पर आई भाग्यश्री को चित्रकोट जलप्रपात बेहद पसंद (Bhagyashree enjoyed Chitrakot waterfall) आया. वह भारत के नियाग्रा की खूबसूरती को निहारती रही. उन्होंने बस्तर दौरे को लेकर और क्या ( Bollywood actress Bhagyashree in Bastar) कहा. जानिए यहां

गौरेला पेंड्रा मरवाही में सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.यही नहीं उन्होंने ईडी की कार्रवाई को भी कटघरे में खड़ा किया (CM Bhupesh Baghels allegation on Raman Singh) है.

बिलासपुर में सरेराह युवकों की पिटाई करते युवतियों का वीडियो वायरल (Girls beat up youths in Bilaspur) हो रहा है. वायरल वीडियो में युवतियों और युवकों के बीच विवाद के साथ युवतियां युवकों को लात घूंसों से पीट (Video of girls assaulting youths in Bilaspur goes viral) रही है.

छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापे के बाद जमकर सियासत (politics on income tax raid in chhattisgarh) हो रही है. आईटी के छापे पर बीजेपी भूपेश बघेल पर हमलावर (Raman Singh demands resignation of CM Bhupesh Baghel) है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित करने का आरोप लगाया (BJP targets Congress over income tax raid) है. रमन सिंह ने सीएम बघेल से इस्तीफे की मांग की है.

छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में सातवां दीक्षान्त परेड समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया. इस समारोह में नव आरक्षक जवान सात समंदर पार गाने पर जमकर नाचते दिखे. इस डांस का वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर लोग पुलिस जवानों के उत्साह पर खुशी जाहिर कर रहे हैं.

बिलासपुर रेल मंडल ने एक बार फिर यात्री ट्रेनों को रद्द किया (Railways canceled passenger trains in bilaspur) है. जिससे यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा.

रायपुर केंद्रीय जेल (Raipur Central Jail) के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े से ईटीवी भारत ने खास बातचीत (Exclusive interview with Netram Naktode education incharge of Raipur Central Jail)की. आईए जानते हैं जेल में संचालित अनोखी पाठशाला के बारे में उनका क्या कहना है?

सरगुजा कलेक्टर ने टीएल मीटिंग के बाद जनदर्शन (Surguja collector won public heart in jandarshan) किया. उन्होंने प्रार्थियों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की.

